Hindistan'ın AKINCI TİHA kopyası tasarımıyla sosyal medyada dalga konusu oldu: Uçan balık değil uçan balina!

Türk SİHA'ları dünyadaki savunma şirketlerine ilham veriyor. Hindistan merkezli Paras Aerospace şirketince tasarlanan insansız hava aracı, Baykar imzalı AKINCI'ya benzerliğiyle dikkat çekti.

Şirket söz konusu 'kopya' ürününü 18-22 Ekim 2022 tarihleri arasında Gujarat'ta düzenlenecek DEFEXPO INDIA-22 fuarında sergileyecek.

Ürün portföyünde döner kanatlı dronlar ve görüntüleme sistemleri bulunan Hindistan merkezli şirketin AKINCI tasarımından kopya ettiği SİHA'ya ne isim koyacağı şimdilik meçhul.

Tıpkı AKINCI TİHA gibi iki adet turboprop motordan güç alan Paras şirketi SİHA'sında elektro optik görüntüleyici ve 8 adet silah istasyonu bulunuyor.

AKINCI'ya ait 'uçan balık' stilinin biraz daha şişkincesini tasarlayan şirket sosyal medyada dalga konusu oldu.

GERÇEK AKINCI'YI NASILDI?

Bayraktar TB2'nin ardından AKINCI TİHA ile pek çok ülkeyi peşinden koşturan Baykar şirketi, taarruzî insansız hava aracını Azerbaycan, Pakistan ve Ukrayna'ya ihraç etti. Şirketin AKINCI için Pakistan ve Ukrayna'da üretim hattı kurması bekleniyor. Baykar 2023'ten itibaren yılda 24 adet TİHA üretmeyi hedefliyor.

40 bin feet irtifanın da üzerine çıkan AKINCI TİHA, 24 saat havada kalabiliyor ve 900 kilogram harici, 450 kilogram da dahili olmak üzere toplamda 1350 kg faydalı yük taşıyabiliyor. Bu özellikleriyle AKINCI, savaş uçaklarının yükünü hafifleten en önemli insansız platform durumunda. AKINCI MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A ve NEB gibi çeşitli türde bombalar taşıyabiliyor.



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