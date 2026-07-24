Hindistan'da gençlerin öfkesi çığ gibi büyüyor! "Hamam Böceği Hareketi" sokakları inletti!

Hindistan'da Hamam Böceği Hareketi'nin tıp fakültesi giriş sınavındaki soruların sızdırılmasına tepki olarak başlattığı protestolar sürüyor.

Protestocular, başkent Yeni Delhi'de üçüncü gününe giren oturma eylemini sürdürüyor.

Mumbai'de ise yaklaşık bin 500 kişi Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasını talep ederek gösteri düzenledi.

Polis, yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Soru sızdırılması soruşturması kapsamında ise şu ana kadar 13 kişi gözaltına alındı.

Protestoların simgelerinden biri de "Hamam Böceği Halk Partisi" (Cockroach Janta Party) adıyla ortaya çıkan gençlik hareketi oldu.

Hareket, Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı B.R. Gavai'nin yerine vekalet eden Yargıç J.B. Pardiwala değil; metinde adı geçen Başkan Kant'ın, iş bulamayan gençleri "hamam böceklerine" benzeten ifadelerine tepki olarak sosyal medyada mizahi bir girişim olarak doğdu.

Kısa sürede özellikle gençler arasında geniş destek bulan hareket, soru sızdırıldığı iddiaları nedeniyle iptal edilen sınavlara ilişkin protestoların da ön saflarında yer aldı.

Göstericiler, hükümeti sınav sistemindeki sorunları çözmemek ve protestoları baskı altına almakla suçluyor.