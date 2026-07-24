  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erbakan Hoca’nın sözleri yeniden viral oldu! Bir gün Ayasofya’da ezan okunuyorsa Milli Görüş iktidardadır CHP’de gündem oldukça hareketli! Kılıçdaroğlu vekilleri toplantıya çağırdı Başörtüsüne zulüm bitmedi! Fatma Soydaş’tan sonra bir iğrençlik daha CHP’li başkanın ifadesi ortaya çıktı! Milyonluk para trafiğine komik savunma Fatih Altaylı’dan Ahbap itirafı: Haluk huyundan vaz geçmedi Kumarbaz ve dolandırıcı olduğunu biliyordum! Hasar ihbarları için ‘Alo 193’ devrede! Trafik ve kaskoda yeni dönem başlıyor Mustafa Sarıgül’den tekme! Özgür’cüler Kılıçdaroğlu destekçisine saldırdı... Cami avlusunda koltuk kavgası Yeni Parti kurulurken Kılıçdaroğlu öyle bir paylaşım yaptı ki… İmamoğlu’na manidar gönderme Haluk’un lakayıt tavırlarını söylemek şimdi mi aklına geldi? Özlem Gürses de Ahbap’ını sattı İşgalcilerin Tel köyündeki alçak saldırısına sert tepki! HAMAS'tan Batı Şeria için flaş çağrı!
Dünya Hindistan'da gençlerin öfkesi çığ gibi büyüyor! "Hamam Böceği Hareketi" sokakları inletti!
Dünya

Hindistan'da gençlerin öfkesi çığ gibi büyüyor! "Hamam Böceği Hareketi" sokakları inletti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hindistan'da gençlerin öfkesi çığ gibi büyüyor! "Hamam Böceği Hareketi" sokakları inletti!

Hindistan'da tıp fakültesi giriş sınavı sorularının sızdırılması üzerine başlatılan kitlesel protestolar, başkent Yeni Delhi ve Mumbai başta olmak üzere ülke genelinde kararlılıkla devam ediyor. İş bulamayan gençleri "hamam böceğine" benzeten skandal ifadelere tepki olarak doğan "Hamam Böceği Halk Partisi" öncülüğündeki gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Hindistan'da Hamam Böceği Hareketi'nin tıp fakültesi giriş sınavındaki soruların sızdırılmasına tepki olarak başlattığı protestolar sürüyor.

Protestocular, başkent Yeni Delhi'de üçüncü gününe giren oturma eylemini sürdürüyor.

Mumbai'de ise yaklaşık bin 500 kişi Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasını talep ederek gösteri düzenledi.

Polis, yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

 

Soru sızdırılması soruşturması kapsamında ise şu ana kadar 13 kişi gözaltına alındı.

Protestoların simgelerinden biri de "Hamam Böceği Halk Partisi" (Cockroach Janta Party) adıyla ortaya çıkan gençlik hareketi oldu.

Hareket, Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı B.R. Gavai'nin yerine vekalet eden Yargıç J.B. Pardiwala değil; metinde adı geçen Başkan Kant'ın, iş bulamayan gençleri "hamam böceklerine" benzeten ifadelerine tepki olarak sosyal medyada mizahi bir girişim olarak doğdu.

Kısa sürede özellikle gençler arasında geniş destek bulan hareket, soru sızdırıldığı iddiaları nedeniyle iptal edilen sınavlara ilişkin protestoların da ön saflarında yer aldı.

Göstericiler, hükümeti sınav sistemindeki sorunları çözmemek ve protestoları baskı altına almakla suçluyor.

Hindistan'da şiddetli yağışlar 16 can aldı
Hindistan'da şiddetli yağışlar 16 can aldı

Dünya

Hindistan'da şiddetli yağışlar 16 can aldı

Hindistan’da felaket gibi patlama! 9 kişi öldü, 15 kişi mahsur kaldı
Hindistan’da felaket gibi patlama! 9 kişi öldü, 15 kişi mahsur kaldı

Dünya

Hindistan’da felaket gibi patlama! 9 kişi öldü, 15 kişi mahsur kaldı

Pakistan ve Hindistan sele teslim! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Pakistan ve Hindistan sele teslim! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Dünya

Pakistan ve Hindistan sele teslim! Onlarca kişi hayatını kaybetti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23