Dünyanın en kalabalık ülkelerinden olan Hindistan’da koronavirüs salgını kontrolden çıktı. Ülkede her gün binlerce kişi yaşamını yitirirken, zenginler ise jetlerle ülkeyi terk ediyor. Peki, Hindistan’da kaç doz aşı yapıldı? Hindistan’da hangi aşılar kullanılıyor?

Hindistan hangi korona aşısını yapıyor?

Hindistan’da aylardır maske, mesafe kurallarına uyulmuyor. Binlerce kişinin katıldığı dini etkinlikler yapılıyor. Toplu ulaşımda, sokaklarda maske takanların sayısının bir hayli az olduğu belirtiliyor. Dünyanın en önemli aşı üretim tesislerinin olduğu Hindistan’da üç aşıya acil kullanım onayı verildi. Hindistan’da Sputnik V, AstraZeneca (Covishield) ve Covaxin aşıları kullanılıyor. AstraZeneca aşısı Hindistan’da üretiliyor bu sebeple ülkede bu aşıya Covishield deniliyor. Ayrıca Hindistan kendi korona aşısını da geliştirdi bu aşının ismi ise Covaxin…

2019 verilerine göre Hindistan’ın nüfusu 1,366 milyar. Ülkede 1.doz aşı 121 milyonu aşkın kişiye yapıldı. 2.doz aşısı tamamlananların sayısı ise 23 milyonu biraz geçmiş durumda. Hindistan’da yaşayanların birçoğu aşıya karşı önyargılıyken birçoğu ise maddi sorunlar sebebiyle aşı yaptıramıyor. Yerel haber kaynaklarında hükümetin devlet hastanelerinde aşıyı ücretsiz yaptığı ancak özel kliniklerde aşı için 250 rupi yaklaşık 3.4 dolara yaptırıldığı ifade ediliyor.