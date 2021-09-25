Hıncal Uluç'tan itiraf üstüne itiraf: O isme hiç oy vermedim, dostum İmamoğlu telefonlarımı açmıyor

Sabah Gazetesi Yazarı Hıncal Uluç, "Her şey çok ne olacaktı?" başlıklı çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganının tersine döndüğünü kaydeden Hınçal Uluç şu ifadeleri kullandı:

"'Her şey çok güzel olacak' ne güzel bir seçim sloganıydı. Söyleyen de, Beylikdüzü'nün çok gidip, çok görüp, çok hayran olduğum Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu... 'Kazanırsa, yaşadı İstanbul' dedim. Rakip aday, Binali Yıldırım'dı. Onu da yakından tanıyordum. 'Hangisi kazanırsa kazansın, İstanbul kazanacak.' İmamoğlu kazandı.. Ve ne acıdır ki, o harika sloganı nerdeyse tersine döndü. Hiçbir şey çok güzel olmadı. Ama tersine çok şey, çok berbat oldu..."

"Yakın arkadaşım", "dostum" dediği Ekrem İmamoğlu'nun kendisiyle selamı sabahı kestiğini ve telefonlarını açmaz olduğunu aktaran Uluç şöyle devam etti:

"Yakın arkadaşım, dostum sandığım İmamoğlu selamı sabahı kesti. İçine düştüğü Millet İttifakı cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesi, bir Sabah yazarı ile dostluğu kaldıramaz, diye düşündü herhalde... Bana kendisinin verdiği özel telefonunu açmaz oldu. Sonra başkasına devretti ve iletişimimiz kesildi. Bu köşeden sorduklarıma da cevap vermez oldu."

Hıncal Uluç ayrıca merhum Kadir Topbaş'a hiç oy vermediğini ve birçok konuda eleştirdiğini ancak Topbaş'a hakkının teslim edilmesi gerektiğini ve mega kente büyük hizmetler yaptığını anlattı.

Uluç, Kadir Topbaş'ın İstanbul'da çevre düzenlemesi olarak büyük işler başardığını ve İstanbul'a gelen yabancı turistlerin bu hizmetlere hayran kaldığını aktardı.