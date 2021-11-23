Hıncal Uluç: 'VAR hakemi maçı alenen ve resmen Galatasaray’dan aldı Fener’e verdi'

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdiği yazısında karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarına ilişkin olarak, "Sahadaki hakemden şikâyet etmesi gereken başkan varsa, Ali Koç olmalıydı, Burak Elmas değil. Burak, hedefine VAR'ı koyacaktı. Maçı alenen ve resmen Galatasaray'dan alıp Fener'e veren VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu" dedi.

Maçtaki tartışmalı hakem hatalarının Fatih Terim'in saha içi yönetiminde yaptığı hataların önüne geçtiğini savunan Uluç, "Fatih Terim yesin içsin, VAR'a dua etsin.Öylesine taraflı, öylesine çifte standartlı bir VAR vardı ki, gündemi değiştirdi ve elindeki kadroyla, 50 bin seyircisi önünde ve kendi sahasında bu Fener'e fark atacak güçteyken, hem de rakip 10 kişi kalmışken yediği golle yenilen Fatih Terim'i kurtardı. Bizimki dahil, gazetelere şöyle bir göz attım.. Fatih Terim'i konu eden bile yok. Bir tek Kemal Belgin, Türkiye'de 'Bir gerçeğin altını çizmekte yarar var; o da galiba Galatasaray'ın bir hoca değişikliğine gitmenin eşiğine geldiğidir' diye yazdı o kadar.. Gerisi Fener destanı manşetler ve hakem eleştirileriyle doluydu. Fatih Terim, şimdilik yakayı sıyırmış görünüyor" ifadelerini kullandı.

Maçın hemen ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın basın toplantısına değinen Uluç şunları kaydetti:

"Burak kardeşim, bir defa yanlış hedef gösterdi.Sahadaki hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Onu kötü niyetle itham etti. Kötü niyetli hakem, en kritik anda, durum 1-1 iken, rakibin stoperi Tisserand'ı faul olduğu dahi tartışılacak bir pozisyonda oyundan atar mıydı, mesela? Oysa sarı kartlı Marcao'nun, iki net, ikinci sarılık pozisyonuna göz yumar mıydı, mesela. Sahadaki hakemden şikâyet etmesi gereken başkan varsa, Ali Koç olmalıydı, Burak Elmas değil. Burak, hedefine VAR'ı koyacaktı. Maçı alenen ve resmen Galatasaray'dan alıp Fener'e veren VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu. Diagne'nin golünde, Berisha'yı ittiği için, saha hakemini VAR'a davet eden Uğurlu, bire bir pozisyonda Berkan'ı iten Serdar Dursun'a sessiz kalmış ve 'Gel bak, burada penaltılık pozisyon var' dememişti. Tıpkı, Fener'in golünde, asisti yapan İrfan Can'ın Kerem'i iterek topu almasına da seyirci kaldığı gibi. VAR hakemi, 'çağırmadığı' pozisyonlarla Fener'e bir gol kazandırmış, Galatasaray'ın bir penaltısını yemiş, çağırdıklarıyla da Galatasaray'ın bir golünü iptal etmişti. Yani VAR olmasa, Galatasaray maçı kazanacaktı."