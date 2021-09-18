Himmet vurgununun yeni adresi ‘Patreon’

Yavuz Selim İstanbul

Türkiye’de medya sahasından kazınan FETÖ’nün yayın organlarının yurtdışı servislerini kullanarak internet üzerinden kara propagandasını sürdürdüğü ve Patreon üzerinden himmet adı altında bağış topladığı ortaya çıktı.

Firariler medyaya yapışmaya devam ediyor

Medya imparatorluğu oluşturarak 3 haber ajansı, 16 televizyon, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi, 29 yayınevi ve dağıtım kanalı sahibi olan FETÖ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarının canhıraş mücadelesiyle ülkemizde faaliyet yürütemez hale geldi. Yargı ve emniyette yuvalanan sızıntılarının ihanet operasyonları da akamete uğratılan FETÖ’nün elebaşları birer birer yurtdışına firar etti. Ekseriyetle Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’ne sığınan FETÖ’cü hainler, medya sahasını internet yayınlarıyla işgal etmeye ise devam ediyor. Türkiye’deki başarılı operasyonlar ve yurtdışında yürütülen aktif diplomasi neticesinde para kaynakları büyük oranda kurutulan FETÖ, bağış kampanyalarıyla örgüt tabanından yardım dileniyor.

FETÖ’nün yurtdışı servislerinden web yayınını devam ettirdiği Samanyoluhaber ve MCTV adlı örgüt bültenleri için Patreon ve Paypal sistemi üzerinden himmet adı altında bağış topladığı tespit edildi. İnternet içerik oluşturucularının kendi abonmanlık sistemini oluşturabildiği ABD’li Patreon şirketinin sitesi üzerinden bağış hesabı oluşturan Samanyoluhaber’in örgüt mensuplarından 44 TL (4.50 euro) ila 861 TL (86.50 euro) tutarında para istediği ortaya çıktı.

Yine ‘himmet’ diyorlar

FETÖ’cü Samanyolu’nun Patreon’daki 4.50 euroluk bağışa “Karınca kararınca”, 9 euroluk bağışa “Abone misali”, 17.50 euroluk bağışa “İfade özgürlüğü”, 43.50 euroluk bağışa “Özel paket”, 86.50 euroluk bağışa “Patron gibi patron” ismini verdiği kaydedildi. Samanyolu’nun 5 kalemde istediği bağışın en yüksek tutarı olan 86 euroluk (861 TL) bağışa örgüt mensuplarını yönlendirebilmek için “Arada bir bu paketi deneyin. Hani derler ya himmetinizi âli tutun” sloganını kullandığı öğrenildi.

Yayın Almanya’dan hesap ABD’den

FETÖ’yü besleyen Almanya’nın Hessen eyaletinden yayın yapan MCTV adlı kanalın ABD firması Petreon’da açtığı bağış hesabına ise 174 TL (17.50 euro) ila 433 TL (43,50 euro) tutarında meblağ ödemesi isteniyor. Medya ve ifade özgürlüğünün istismar edildiği bağış ilanında FETÖ’cü MCTV’nin en yüksek bedelli bağışa yönlendirme sloganı olarak, “Özgürlük benim için önemli diyorsanız sizi de burada görmek isteriz. Medya ve ifade özgürlüğünü devam ettirebilmenin bir bedeli var ve bu bedeli hep birlikte ödüyoruz” sözlerine yer verdiği bildirildi. MCTV’nin Paypal sistemi üzerinden de para topladığı ifade edilirken, örgüt kanalının IBAN paylaşarak para topladığı bilgisine ulaşıldı.

Kim para yatırıyorsa ortaya çıkarılsın

Türkiye üzerinden kimlerin ne kadar bağış yaptığı bilinmeyen bu hesaplara ödenen paraların araştırılması bekleniyor. “Evini arabanı sat Bank Asya’ya at” kampanyasının internet versiyonu olduğu anlaşılan bu hesaplara yapılan işlemlerin “örgütsel bağlantı” delili olduğu vurgulanıyor.

