Hilti, dedektör, jeneratör, kazma, kürek! Homeros’u kazan defineciler suçüstü enselendi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hiltisini, dedektörünü, jeneratörünü kapıp İzmir'in Bornova ilçesinde adını ünlü antik Yunan şairi Homeros'tan alan ve rekreasyon alanı ilan edilen Homeros Vadisi ve Homeros Mağarası ile ünlü tarihi bölgeye hazine aramak için 9 şüpheli kazı yaparken suçüstü yakalandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde Kayadibi Mahallesi Homeros mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda M.A., İ.G., R.Z., S.E., E.K., M.Y.S., M.A.K., E.G. ve A.K. isimli 9 şüpheli şahıs yakalandı. Alanda yapılan aramalarda yer altı görüntüleme cihazı, hilti, jeneratör ile kazma ve kürek gibi çeşitli kazıcı aletler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.