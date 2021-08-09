Hicri ayların isimleri ve anlamları neler? İşte o ayrıntılar...

Bugün güneşin batması ve akşam vaktinin girmesiyle Hicri takvimle yeni bir seneye, 1 Muharrem 1443 gününe girildi.

Hicri takvimin özellikleri

İslam peygamberi Hz. Muhammed'in miladi takvimle 622'de Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç noktası olarak alan Hicri takvim, güneş bazlı miladi takviminin aksine ay bazlı bir takvim.

12 aydan oluşan Hicri takvimde aylar, ayın dünyadan görülen yüzünün aydınlanmaya başlaması, aydınlanmasının tamamlanmasının ardından tamamen kararması baz alınarak belirleniyor. Bu nedenle Hicri takvimde her ay 29 veya 30 gün içerirken Hicri sene 354 veya 355 gün içeriyor.

Güneş takvimi güneşten dünyaya yansıyan değişimleri baz aldığından mevsimsel olarak sabitken ay senesi güneş senesinden 10-11 gün daha kısa olduğundan ay takvimindeki aylar mevsimsel olarak sürekli bir değişim içerisinde bulunuyor.

Hicri aylar ve anlamları

1) Muharrem-Haram kılınmış

2) Safer-Issız

3) Rebiulevvel (Rebiulula)-İlk bahar

4) Rebiulahir (Rebiussani)-İkinci bahar

5) Cemaziyelevvel (Cumadelula)- İlk çorak toprak

6) Cemaziyelahir (Cumadessaniye)- İkinci çorak toprak

7) Receb-Onur

8) Şaban-Yayılmış

9) Ramazan (Ramadan)-Sıcak

10) Şevval-Yükselmiş

11) Zilkade-Barışı içeren

12) Zilhicce-Haccı içeren

Kaynak: Mepa News