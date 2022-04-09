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İSLAM Heykelci zihniyeti böyle uyardı! 'Bu o zata da kötülüktür'
İSLAM

Heykelci zihniyeti böyle uyardı! 'Bu o zata da kötülüktür'

Heykelci zihniyete eleştirilerde bulunan Mehmet Arslan Hoca, CHP'lilerin diktiği Mustafa Kemal heykellerine ilişkin, "Bu o zata da, ahiret hayatı için yapılmış bir kötülüktür." uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 23:56:00 - 2022-04-10 00:14:59

 Yeniakit.com.tr 

CHP zihniyetinin heykel sevdasına tepki gösteren Mehmet Arslan Hoca, heykelciliğin "putperestlik" olduğunu ifade etti.

Ahiret hatırlatması yaptı!

Arslan Hoca, CHP'liler tarafından yaygın bir şekilde dikilen Mustafa Kemal heykellerine ilişkin, "Bu o zata da, ahiret hayatı için yapılmış bir kötülüktür." uyarısında bulundu.

Heykel sevdalılarına seslenen Arslan Hoca, sözlerini şöyle tamamladı:

Heykel dikmek putperestliğin zirvesidir. Allah muhafaza.

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