Heykelci zihniyeti böyle uyardı! 'Bu o zata da kötülüktür'
Heykelci zihniyete eleştirilerde bulunan Mehmet Arslan Hoca, CHP'lilerin diktiği Mustafa Kemal heykellerine ilişkin, "Bu o zata da, ahiret hayatı için yapılmış bir kötülüktür." uyarısı yaptı.
Yeniakit.com.tr
CHP zihniyetinin heykel sevdasına tepki gösteren Mehmet Arslan Hoca, heykelciliğin "putperestlik" olduğunu ifade etti.
Ahiret hatırlatması yaptı!
Arslan Hoca, CHP'liler tarafından yaygın bir şekilde dikilen Mustafa Kemal heykellerine ilişkin, "Bu o zata da, ahiret hayatı için yapılmış bir kötülüktür." uyarısında bulundu.
Heykel sevdalılarına seslenen Arslan Hoca, sözlerini şöyle tamamladı:
Heykel dikmek putperestliğin zirvesidir. Allah muhafaza.