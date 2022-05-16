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Yerel Heyelanda ölüm kalım savaşı
Yerel

Heyelanda ölüm kalım savaşı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde aşırı yağışlar sonrası meydana heyelanda 4 kişi mahsur kaldı. Vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 16:01:00 -
Heyelanda ölüm kalım savaşı

Kayseri'nin Yahyalı İlçesi, Kapuzbaşı Şelaleler Mevkiinde aşırı yağış sonucu yolda heyelan meydana geldiği ve mahsur kalan araçların olduğu bilgisi üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. AFAD ekipleri koordinasyonunda belediye ve itfaiye ekipleri ile birlikte olay yerinde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda mahsur kalan araçlardaki 4 kişi ve araçlar kurtarıldı.

Belediye ekiplerince gece boyu yapılan çalışmalar sonucu yol tek taraflı ulaşıma açıldı.

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