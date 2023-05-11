  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Herkes onları konuşuyor! Gökteki gizemli ışıklar sosyal medyayı salladı
Dünya

Herkes onları konuşuyor! Gökteki gizemli ışıklar sosyal medyayı salladı

Yeniakit Publisher
2023-05-11 13:37:00 -

Japonya’da gökyüzünde beliren ve meteoru andıran gizemli ışıklar sosyal medyada gündem oldu. Konuya ilişkin yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.

Japonya’nın Okinawa eyaletinde gökyüzünde meteoru andıran gizemli ışıklar görüldü.

Japonya'nın Okinawa eyaletinde dün yerel saatle 20.30 sıralarında gözlenen ve meteoru andıran gizemli ışıklar sosyal medyada gündem oldu. Ateş topu şeklinde gökyüzünde beliren ışıkların Kuzey Kore ya da başka bir ülkeye ait uydu ya da göktaşı olabileceği yorumları yapıldı. Bazı Okinawa sakinleri ise eyalette birçok ABD üssünün bulunması nedeniyle ışıkların savaş uçaklarına ait olabileceği yorumunda bulundu.

Konuya ilişkin yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23