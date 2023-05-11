Herkes onları konuşuyor! Gökteki gizemli ışıklar sosyal medyayı salladı

Japonya’nın Okinawa eyaletinde gökyüzünde meteoru andıran gizemli ışıklar görüldü.

Japonya'nın Okinawa eyaletinde dün yerel saatle 20.30 sıralarında gözlenen ve meteoru andıran gizemli ışıklar sosyal medyada gündem oldu. Ateş topu şeklinde gökyüzünde beliren ışıkların Kuzey Kore ya da başka bir ülkeye ait uydu ya da göktaşı olabileceği yorumları yapıldı. Bazı Okinawa sakinleri ise eyalette birçok ABD üssünün bulunması nedeniyle ışıkların savaş uçaklarına ait olabileceği yorumunda bulundu.

Konuya ilişkin yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.