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Gündem Herkes ahlaksız, herkes suçlu peki ya biz?
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Herkes ahlaksız, herkes suçlu peki ya biz?

Yeniakit Publisher
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Herkes ahlaksız, herkes suçlu peki ya biz?

Akit yazarı Yücel Kaya, toplumdaki ahlaki yozlaşma tartışmalarına farklı bir pencereden baktı. Başkalarının yanlışlarını görmenin kolay olduğunu belirten Kaya, “Başkasının ahlakını tartışmadan önce kendimize ‘Ben gerçekten ahlaklı mıyım?’ diye soralım” çağrısında bulundu.

Akit yazarı Yücel Kaya, kaleme aldığı yazısında rüşvetten torpile, kul hakkından ticaret ahlakına kadar toplumda sıkça eleştirilen davranışları bu kez bireyin kendi vicdanı üzerinden sorguladı.

İnsanların başkalarının yanlışlarına kolayca hüküm verdiğini belirten Kaya, kişinin kendi hatalarına ise farklı isimler bulduğuna dikkat çekti:

“Başkasınınki torpil, bizimki tanıdık kullanmaktır. Başkasınınki yalan, bizimki mecburiyettir. Başkasınınki kul hakkı, bizimki küçük bir meseledir.”

“BAŞÖRTÜSÜ SAÇI ÖRTER; KUL HAKKINI ÖRTMEZ”

Ahlakın yalnızca dış görünüş ve sözlerle ölçülemeyeceğini vurgulayan Kaya, “Ahlak, kimsenin görmediği yerde ne yaptığındır” ifadelerini kullandı.

Kaya, yazısında, “Başörtüsü saçı örter; kul hakkını örtmez. Makam insana itibar kazandırabilir; haramı helal yapmaz. Tesbih elini süsleyebilir; kirli kazancı temizlemez. Kanuna yakalanmamak, vicdan karşısında beraat etmek değildir” değerlendirmesinde bulundu.

“TOPLUMU BİZ OLUŞTURUYORUZ”

Ahlaki çöküşün nedenini yalnızca ekonomide, siyasetçilerde, sosyal medyada veya gençlerde aramanın kolay olduğunu belirten Kaya, “Toplum dediğimiz şey gökten inmiyor. O toplumu biz oluşturuyoruz” dedi.

Yazısını güçlü bir özeleştiri çağrısıyla tamamlayan Kaya, “Başkasının ahlakını tartışmadan önce tek bir soru soralım: Ben ahlaklı mıyım? Cevabını da kendimizi kandırmadan verelim” diyerek önemli tespitleri okuyucuları ile paylaştı.

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