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Dünya Karadeniz'de sıcak saatler! Gemi vuruldu
Dünya

Karadeniz'de sıcak saatler! Gemi vuruldu

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Karadeniz'de sıcak saatler! Gemi vuruldu

Rusya'dan yapılan açıklamada "Karadeniz'de Ukrayna ordusu için askeri malzeme taşıyan gemiyi vurduk" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'in kuzeybatısında Ukrayna ordusu için askeri malzeme taşıdığı belirtilen kuru yük gemisini insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

 

Açıklamada, gün içinde Karadeniz'in kuzeybatısında düzenlenen İHA saldırısı sonucu Ukrayna ordusu için askeri malzeme taşıdığı belirtilen kuru yük gemisinin vurulduğu ifade edildi.

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