Erdoğan savaşa mı hazırlanıyor? Yunan basını endişesini manşet yaptı: Türk donanması üst lige çıktı

TAHSİN HAN

Türk Deniz Kuvvetleri’nin son yıllarda attığı devasa adımlar, Doğu Akdeniz ve Ege’deki dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Yunan Europost sitesinde yer alan kapsamlı bir analiz habere göre, Ankara’nın yeni savaş gemilerinin geliştirilmesi ve inşasına verdiği ivme, bölgedeki aktörler tarafından büyük bir endişe ve yakından takip edilen bir stratejik hamle olarak nitelendiriliyor. Türk donanmasının yalnızca sayısal değil, teknolojik olarak da üst lige çıktığı vurgulandı.

AYNI ANDA 50’DEN FAZLA GEMİ İNŞA EDİLİYOR

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ercüment Tatlıoğlu’nun Ağustos 2026’da yaptığı açıklamaya dikkat çekilen haberde, Türk tersanelerinde aynı anda 50’den fazla savaş gemisinin inşasının sürdüğü hatırlatıldı. Bu devasa üretimin 37’sinin doğrudan Türk Deniz Kuvvetleri için, 24’ünün ise yabancı ülkelere ihraç edilmek üzere tasarlandığı kaydedildi. Türk savunma sanayisinin vardığı bu kapasitenin küresel ölçekte seyrek görülen bir başarı olduğu ifade edildi.

Haberde, “Donanmayı güçlendirme programının bel kemiğini MİLGEM projesi oluşturuyor. Üç özel tersanede eş zamanlı olarak inşa edilen yedi adet İstif sınıfı fırkateyn; hava savunma, denizaltı savunma harbı ve amfibi operasyonlar için çok yönlü yetenekler sunuyor. Üç yeni İstif fırkateyninin aynı anda deniz denemelerini sürdürmesi, inşa sürecinin ne derece yüksek bir tempoda ilerlediğini kanıtlıyor. Su altında da durum farklı değil. Havadan Bağımsız Tahrik (AIP) sistemiyle donatılan altı adet Reis sınıfı denizaltının inşası devam ediyor. Su altında kalma süreleri katlanarak artan bu denizaltılar, Doğu Akdeniz’deki dengeleri Türkiye lehine çeviriyor” denildi.

MİLLİ UÇAK GEMİSİ VE İNSANSIZ DENİZ ARACALARI

Yunan sitesinin haberinde, “Ankara, kıyı sularını korumanın ötesinde açık denizlerde küresel bir güç olma vizyonunu gizlemiyor. TCG Anadolu’nun ardından yeni bir hava savunma destroyeri ve milli uçak gemisi projeleri üzerinde çalışılıyor. Ayrıca donanmaya 100 adet tek kullanımlık insansız yüzey gemisinin entegre edilmesi planlanıyor. TCG Anadolu’nun ise SİHA’lar için bir kalkış üssü olarak kullanılması, dünyada bir ilk olarak gösteriliyor” ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL’DEN İTİRAF: BOYUTUNDAN ENDİŞE DUYUYORUZ

Haberde ayrıca “Türkiye’nin bu devasa deniz hamlesi, özellikle İsrail cephesinde belirgin bir endişeye yol açmış durumda. İsrail Donanması komutanının yaptığı son açıklamada, Türk filosunun büyüklüğünün adım adım izlendiği ve Türkiye’nin denizcilik alanındaki önlenemez gelişiminin boyutundan derin endişe duyulduğu belirtildi. Halihazırda 10’dan fazla aktif konvansiyonel denizaltıya sahip olan Türkiye’nin yeni nesil silah ve sensörlerle donatılması, bölge haritasının yeniden çizildiğinin göstergesi olarak kabul ediliyor” denildi.