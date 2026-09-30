Sinop'ta facia! Dalgalara teslim olan teknedeki iki polis memurundan acı haber geldi!

Sinop'un Lala köyü sahilinde balık avına çıkan ve polis memuru oldukları öğrenilen iki arkadaşın bulunduğu tekne alabora oldu. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp olan 1 kişi için çalışmalar sürdürülüyor.

Olay, akşam saatlerinde Lala köyü sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş olan polis memurları O.G.Y. ve N.Ş., izinli oldukları sırada tekne ile denize açıldı.

DENİZE AÇILAN 2 KİŞİ POLİS ÇIKTI

İki polis memurunun bulunduğu tekne, motor arızası nedeniyle dalgaların etkisiyle kıyıya doğru sürüklenmeye başladı. Bir süre sonra kontrolden çıkan tekne alabora olurken, teknede bulunan O.G.Y. ve N.Ş. denize düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİNİN ÇANSIZ BEDENİ BULUNDU, KAYIP KİŞİ ARANIYOR

Jandarma ekiplerinin sahip kesiminde, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik botunun da denizde sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları sırasında O.G.Y.’nin cansız bedenine ulaşıldı. O.G.Y.’nin cenazesi kıyıya çıkartılırken, denizde kaybolan diğer kişinin bulunması için ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.