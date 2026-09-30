Kayıp oğlunun bulunması için Müge Anlı'ya çıktı, evi yandı!

Olay, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2295. Sokak'taki 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Hasan Aktaş'ın oturduğu dairede kimse bulunmadığı sırada yangın çıktı. Daireden gelen yanık kokusunu fark eden komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yatak odasında başlayan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri dairede duman tahliyesi yaparken, yatakta unutulan powerbanktan çıktığı değerlendirilen yangında dairede hasar meydana geldi.

OĞLUNA HEM ANNE HEM BABA OLMUŞ!

Hasan Aktaş'ın 23 Eylül'de evden kuzenine ait motosikletle ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmeyen ve kayıp olarak aranan 15 yaşındaki oğlu Kuzey Yağız Aktaş'ın bulunması için Müge Anlı’nın programına katılmak için İstanbul'a gittiği öğrenildi. Aktaş'ın komşularından İlknur Bodur, "Saat 6 gibi işten geldim. Çocuklar yanık kokusu aldıklarını söyledi. Komşular da kokuyu aldıklarını söyledi. Ev sahibi ulaştı, ‘Abla bir iner misin aşağıya' dedi. Çocuğu balkondan içeriye soktuk. Yangına müdahale etmeye çalışırken 112'yi aradık. Komşumuz da 1 gün önce İstanbul'a gitti. Oğlu kayıp 8 günden beri, televizyon programına katılmak için. İyi bir aileydi, baba tek başına bakıyordu çocuğuna, hem anne hem baba oldu" dedi.