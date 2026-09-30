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Gündem Amerikan ordusu çekildi: Türk ordusu yerleşiyor
Gündem

Amerikan ordusu çekildi: Türk ordusu yerleşiyor

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Amerikan ordusu çekildi: Türk ordusu yerleşiyor

ABD, 2003 yılında işgal ettiği Irak’tan çekilme sürecini resmi olarak tamamladığını duyururken, bölgedeki stratejik dengeler baştan aşağı değişiyor. Yunan Newsbreak sitesinin haberine göre, ABD güçlerinin çekilmesinin ardından Kuzey Irak’taki Türk askeri varlığında ve operasyonel hakimiyetinde dikkat çekici bir artış yaşanıyor.

Irak merkezli El-Ma’uluma haber ajansına dayandırılan haberde, Washington’ın onayıyla Erbil ve Ninova vilayetlerinin sınır bölgelerini kapsayan kapsamlı bir Türk planının devreye sokulduğu ifade edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki kontrol noktası sayısını 40’tan 100’e çıkardığı, askeri personel sayısının ise aniden 4.000’in üzerine yükseldiği belirtildi. Sınır hattında onlarca köyün kontrolünün sağlandığı aktarılırken, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) bu nüfuz artışına sessiz kalması, adımların ABD bilgisi dahilinde atıldığının bir göstergesi olarak yorumlandı.

HAVA SAVUNMASINDA KRİTİK BOŞLUK

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Eylül 2024’te varılan ikili mutabakat ve ABD’nin ulusal çıkarları çerçevesinde Amerikan ve koalisyon askerlerinin Irak’tan tamamen çekildiğini açıkladı. Çekilme kararının ardından KBY Peşmerge Bakanlığı, ABD’nin herhangi bir koruyucu hava savunma sistemi bırakmadan bölgeden ayrılmasını derin bir endişeyle karşıladıklarını bildirdi. Son dönemde bölgenin binden fazla İHA ve balistik füze saldırısının hedefi olduğunu belirten yetkililer, oluşan güvenlik zafiyetine dikkati çekti. Yunan basını ise ABD ordusunun çekilmesiyle Kuzey Irak’ta doğan askeri ve stratejik boşluğun Türkiye tarafından etkin bir şekilde doldurulduğunu vurguladı.

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