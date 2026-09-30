"Devletin ihmali var" sözlerine açıklama… ‘Ben de fon mağduruyum’ demişti! Nihat Zeybekci 2.5 milyar kaybetmiş

Fon krizinde kendisinin de mağdur olduğunu açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin ortağı olduğu 4 şirketin, Tera’nın TP2 fonuna para yatırdığı ve 2.5 milyar zarar ettiği iddia edildi. Zeybekçi, mağduriyetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmediğini belirterek; "Maalesef devletin ihmali var. Devlet bunları saniye saniye bilebilecek, gözetleyebilecek, müdahale edebilecek durumda. Vatandaş ‘Bir şey olsaydı devlet müdahale ederdi’ güvencesiyle buralarda parasını tuttu. Manipülatif işlemler yapan, milyarlarca para kazanıp çıkanlarla 455 bin kişiyi karıştırmamak lazım" dedi.

DEVLET GÖREVİNİ İHMAL ETMEZ

Zeybekci sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir açıklama ile ‘Devletin ihmali var’ sözlerine açıklama getirdi. Zeybekci'nin açıklaması şöyle: "Son günlerde ülkemiz gündemini meşgul eden fon krizine ilişkin olarak yaptığım açıklamaların ‘devletin ihmali var’ şeklinde haberleştirilmesi nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekmiştir. Devlet görevini ihmal etmez. Devlet kuralları koyar, onu uygulayacak kurumlara yetki ve sorumluluk verir. Ortada bir ihmal varsa bunu ancak bu kurumlar ve sorumlular yapar. Devlet bu görev ve sorumluluğu ihmal halinde gereğini yapar."