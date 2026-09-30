Bakan Uraloğlu’ndan Cemil Tugay açıklaması: Üzerimize düşeni yapacağız
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Bir süredir AK Parti’ye geçeceği konuşulan ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Cemil Tugay, daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından kabul edildi.
Bakan Uraloğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Görüşmemizde İzmir’in ulaşım gündemini, Bakanlığımızın sorumluluğundaki çalışmalarla yerel yönetimin sorumluluk alanlarını ve şehir içi ulaşımda koordinasyon imkânlarını değerlendirdik. İzmir’in ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurumların sorumlulukları çerçevesinde üzerimize düşen çalışmaları sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
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