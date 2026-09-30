  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nedim Şener: Rezalete bak! Rüşvetçi yolsuz Ekrem İmamoğlu, Fatma Betül Sayan’ı eleştirmiş! 1317 işgalci siyonistten şafak baskını! Mescid-i Aksa’da şarkı söyleyip dans ettiler! Duruşmaya 1 gün kala Güllü’nün kızı ile konuşması ortaya çıktı: En çok seni kıskanıyorum! Savaşın maskelediği gerçek: "The Bibi Files": Gizlenen yolsuzluk belgeselle Avrupa standında CHP’den koptular zihniyet değişmedi! Yeni Parti ile HÜDA PAR arasında “kadın hastanesi” gerilimi Bu ekrana sakın tıklamayın: Dolandırıcılardan ‘Google ödülü’ tuzağı Fon soruşturmasında sıcak gelişme! SPK eski başkanı İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı Siyasette tehlike çanları: Kibir değil adalet, kayırmacılık değil liyakat ABD işgali 23 yıl sonra sona erdi: Küresel eşkıyanın Irak’tan çekilme süreci tamamlandı Çetiner Çetin acil inen uçaktaki ilginç detayı paylaştı! Olayın sebebi Rus ve Ukraynalı pilotun kavgası mı?
Gündem Tahran’dan Körfez’e Netanyahu uyarısı: Sonuçları bütün bölgeyi etkiler!
Gündem

Tahran’dan Körfez’e Netanyahu uyarısı: Sonuçları bütün bölgeyi etkiler!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tahran’dan Körfez’e Netanyahu uyarısı: Sonuçları bütün bölgeyi etkiler!

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine sert tepki gösterdi. Tahran yönetimi, ziyaretin bölgesel barış ve güvenlik açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirterek bölge ülkelerine “Topraklarınızın istikrarsızlaştırıcı faaliyetler için kullanılmasına izin vermeyin” çağrısında bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yazılı açıklama yayımladı.

Bakanlık, Netanyahu’nun BAE’de ağırlanmasını sert ifadelerle eleştirirken İsrail’in bölgede hareket alanını genişletmesinin Batı Asya’daki güvenlik dengeleri açısından ciddi sonuçlara yol açabileceğini bildirdi.

TAHRAN’DAN BÖLGE ÜLKELERİNE UYARI

Açıklamada, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile Filistin ve Lübnan’daki eylemlerine dikkat çekilerek bölgenin son derece hassas bir dönemden geçtiği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu için “çocuk katili ve savaş yanlısı” ifadelerini kullanırken, uluslararası yargı süreçlerine konu olan İsrail Başbakanı’nın bölge ülkelerinde ağırlanmasını “tehlikeli ve kaygı verici” olarak nitelendirdi.

“BÜTÜN BÖLGE ÜLKELERİ DİKKATLİ OLMALI”

İsrail’in İran’a ve diğer bölge ülkelerine yönelik tehditlerinin sürdüğü belirtilen açıklamada, Netanyahu’nun ziyaretinin doğurabileceği sonuçlar konusunda bölge yönetimlerine dikkatli olma çağrısı yapıldı.

Tahran yönetimi, bölgesel güvenliğin ortak ve bölünmez bir bütün olduğunu vurgulayarak, bir ülkede ortaya çıkabilecek güvensizlik ve istikrarsızlığın diğer bölge ülkelerini de etkileyebileceğine dikkat çekti.

“TOPRAKLARINIZIN KULLANILMASINA İZİN VERMEYİN”

İran Dışişleri Bakanlığı, bölge yönetimlerine ülkelerinin topraklarının diğer bölge devletlerine karşı istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerin merkezi haline getirilmesine izin vermemeleri çağrısında bulundu.

Açıklamada, bölge ülkelerinin barış ve istikrar konusundaki sorumlulukları doğrultusunda hareket etmesi gerektiği belirtilirken, İsrail’e bölgede daha fazla hareket alanı sağlayacak adımların bütün ülkelerin güvenliğini olumsuz etkileyebileceği görüşü dile getirildi.

Herkessalonu terk etti onlar kaldı: İslam alemine ve Erdoğan'a hakaretler eden Netanyahu'ya Azerbaycan ve BAE'den destek!
Herkessalonu terk etti onlar kaldı: İslam alemine ve Erdoğan'a hakaretler eden Netanyahu'ya Azerbaycan ve BAE'den destek!

Dünya

Herkessalonu terk etti onlar kaldı: İslam alemine ve Erdoğan'a hakaretler eden Netanyahu'ya Azerbaycan ve BAE'den destek!

Bakan Fidan yarın BAE'ye gidiyor!
Bakan Fidan yarın BAE'ye gidiyor!

Gündem

Bakan Fidan yarın BAE'ye gidiyor!

BAE'den insanlıktan utandıran itiraf!
BAE'den insanlıktan utandıran itiraf!

Dünya

BAE'den insanlıktan utandıran itiraf!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23