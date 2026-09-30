Tahran’dan Körfez’e Netanyahu uyarısı: Sonuçları bütün bölgeyi etkiler!

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yazılı açıklama yayımladı.

Bakanlık, Netanyahu’nun BAE’de ağırlanmasını sert ifadelerle eleştirirken İsrail’in bölgede hareket alanını genişletmesinin Batı Asya’daki güvenlik dengeleri açısından ciddi sonuçlara yol açabileceğini bildirdi.

TAHRAN’DAN BÖLGE ÜLKELERİNE UYARI

Açıklamada, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile Filistin ve Lübnan’daki eylemlerine dikkat çekilerek bölgenin son derece hassas bir dönemden geçtiği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu için “çocuk katili ve savaş yanlısı” ifadelerini kullanırken, uluslararası yargı süreçlerine konu olan İsrail Başbakanı’nın bölge ülkelerinde ağırlanmasını “tehlikeli ve kaygı verici” olarak nitelendirdi.

“BÜTÜN BÖLGE ÜLKELERİ DİKKATLİ OLMALI”

İsrail’in İran’a ve diğer bölge ülkelerine yönelik tehditlerinin sürdüğü belirtilen açıklamada, Netanyahu’nun ziyaretinin doğurabileceği sonuçlar konusunda bölge yönetimlerine dikkatli olma çağrısı yapıldı.

Tahran yönetimi, bölgesel güvenliğin ortak ve bölünmez bir bütün olduğunu vurgulayarak, bir ülkede ortaya çıkabilecek güvensizlik ve istikrarsızlığın diğer bölge ülkelerini de etkileyebileceğine dikkat çekti.

“TOPRAKLARINIZIN KULLANILMASINA İZİN VERMEYİN”

İran Dışişleri Bakanlığı, bölge yönetimlerine ülkelerinin topraklarının diğer bölge devletlerine karşı istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerin merkezi haline getirilmesine izin vermemeleri çağrısında bulundu.

Açıklamada, bölge ülkelerinin barış ve istikrar konusundaki sorumlulukları doğrultusunda hareket etmesi gerektiği belirtilirken, İsrail’e bölgede daha fazla hareket alanı sağlayacak adımların bütün ülkelerin güvenliğini olumsuz etkileyebileceği görüşü dile getirildi.