Meclis’te gözler 1 Ekim’e çevrildi! Kılıçdaroğlu ile Özel’den farklı karar
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TBMM, 1 Ekim’de yeni yasama yılı için kapılarını açıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Kurul’a hitap edeceği özel oturum öncesinde siyasi partilerin programları da netleşmeye başladı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in resepsiyona katılmama ve Erdoğan Genel Kurul’a girerken ayağa kalkmama kararı aldığı belirtilirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hem özel oturuma hem de akşam düzenlenecek resepsiyona katılacağı öğrenildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü başlayacak. Yeni dönemin ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genel Kurul’a hitap edecek.
Meclis’teki açılış programının ardından geleneksel yasama yılı resepsiyonu da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
YENİ PARTİ’DEN ERDOĞAN KARARI
Açılış öncesinde gözler siyasi partilerin izleyeceği tutuma çevrildi.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekillerinin Genel Kurul’daki özel oturuma katılacağı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salona girişi sırasında ayağa kalkmayacağı bildirildi.
YENİ Parti heyetinin akşam düzenlenecek geleneksel Meclis resepsiyonuna da katılmayacağı belirtildi.
KILIÇDAROĞLU’NDAN FARKLI TERCİH
Özgür Özel’in kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1 Ekim programı da belli oldu.
Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, TBMM’de gerçekleştirilecek Genel Kurul Özel Oturumu’na katılarak Meclis sıralarındaki yerini alacak.
Kılıçdaroğlu bununla da yetinmeyerek akşam gerçekleştirilecek geleneksel kabul resepsiyonuna da katılacak.
Böylece Kılıçdaroğlu ile Özel, yeni yasama yılının ilk gününde farklı tercihlerle Meclis’te olacak.
RESEPSİYONDA DA YERİNİ ALACAK
Kılıçdaroğlu’nun özel oturumun ardından TBMM’de gerçekleştirilecek resepsiyona katılma kararı, YENİ Parti’nin programı dikkate alındığında iki siyasi ismin 1 Ekim tercihlerindeki farklılığı daha görünür hale getirdi.
Kılıçdaroğlu’nun sabah saatlerinde TBMM Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek resmi çelenk sunma törenine ise katılmayacağı öğrenildi.
CHP milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Genel Kurul’a girişi sırasında ayağa kalkıp kalkmayacağı konusunda ise henüz kamuoyuna açıklanmış net bir karar bulunmuyor.
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