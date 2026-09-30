Yunanistan alarm verdi: ‘Türkler savaş gemileriyle geliyor’

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Akdeniz’in altından birbirine bağlayacak doğal gaz projesi Yunanistan’da yeniden gündemin üst sıralarına çıktı.

Atina merkezli Kathimerini, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki Great Sea Interconnector elektrik bağlantısına ilişkin tartışmalar sürerken Ankara’nın KKTC’ye yönelik doğal gaz projesindeki hazırlıklarını haberleştirdi.

ORUÇ REİS İÇİN YENİ GÖREV İDDİASI

Kathimerini’nin haberine göre Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, proje kapsamında Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve TPAO’yu bilgilendirdi.

Gazete, ekim ayı başında Antalya’dan yeni bir NAVTEX duyurusu yapılmasının beklendiğini öne sürdü. Boru hattı güzergâhındaki araştırmaların ise TPAO bünyesindeki Oruç Reis tarafından yürütülmesinin planlandığını yazdı.

YUNAN BASINININ GÜNDEMİNDE TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ

Haberde dikkat çeken bölüm ise Oruç Reis’e ilişkin güvenlik planlaması oldu.

Kathimerini, araştırma faaliyetleri sırasında Oruç Reis’e Türk donanmasına ait savaş gemilerinin eşlik etmesinin beklendiğini aktardı. Gazete ayrıca projenin hızla ilerleyebileceğini, boru hattının önemli bölümünün şimdiden üretildiğinin bildirildiğini yazdı.

Yunan gazetesi 21 Eylül tarihli başka bir analizinde de Oruç Reis’in hareketlerinin özellikle ekim ortalarında yakından izlenmesi gerektiği görüşüne yer vermiş ve geçmişteki uygulamalara atıfla gemiye Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının eşlik edebileceğini yazmıştı.

97 KİLOMETRESİ AKDENİZ’İN ALTINDAN GEÇECEK

Türkiye-KKTC doğal gaz projesinin kendisi ise resmî olarak doğrulanmış durumda.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın açıkladığı plana göre Anamur’dan başlayarak KKTC’deki Teknecik’e ulaşacak sistem yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda olacak. Hattın 97 kilometresi denizin altından, 4 kilometresi ise karadan geçecek. İki adet 22 inçlik boru planlanıyor.

Üstelik sistem çift yönlü tasarlanacak. Böylece ilk aşamada Türkiye’den KKTC’ye doğal gaz taşınırken, gelecekte Doğu Akdeniz’de üretilebilecek gazın KKTC üzerinden Türkiye’ye ve buradan Avrupa’ya ulaştırılması da teknik olarak mümkün olabilecek.

YUNAN GAZETESİ İKİ DEVLETLİ VİZYONA DİKKAT ÇEKTİ

Kathimerini ise Ankara’nın enerji hamlesini yalnızca ekonomik bir proje olarak değerlendirmedi.

Gazete, doğal gaz hattının Türkiye’nin Kıbrıs’ta iki ayrı devlet temelindeki yaklaşımıyla bağlantılı olduğunu yazdı. Türkiye’nin daha önce KKTC’ye deniz altından su götürdüğünü hatırlatan gazete, doğal gaz hattıyla Ankara-KKTC arasındaki altyapı bağlarının daha da güçleneceğine dikkat çekti.

Türkiye tarafında ise proje, KKTC’nin enerji arz güvenliğini güçlendirecek stratejik bir yatırım olarak tanımlanıyor. Bakan Bayraktar, doğal gazın adadaki sıvı yakıt kullanan elektrik santrallerinin dönüşümünde kullanılacağını ve projenin 2028 yılında hayata geçirilmesinin hedeflendiğini açıklamıştı.