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Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Çankaya Üniversitesi: 98 - Beşiktaş HDI Sigorta: 94

Yeniakit Publisher
2020-10-17 16:11:19 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara

Hakemler: Duhan Köyiçi, Tekin Özübir, Mesut Öztürk

Çankaya Üniversitesi: Zellous 33, White 22, Gizem Yavuz 20, Bahar Öztürk 9, Talbert 14, Özge Karataş

Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 8, Alvarez 21, Melek Uzunoğlu 2, Bradford 34, Ivankovic 12, Senay Zeybek 3, Melisa Korkmaz 8, Elif Bayram, Nisa Yalçın 6

1. Periyot: 31-27

Devre: 52-45

3. Periyot: 83-66


ANKARA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Çankaya Üniversitesi sahasında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 98-94 yendi.

Bu sonuçla Çankaya Üniversitesi ligde 4'te 4 yaparak puanını 8'e çıkarırken, Beşiktaş HDI Sigorta ise 4 maçta 2. yenilgisini alarak 6 puan toplayabildi.

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