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Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Galatasaray: 75 - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 57

Yeniakit Publisher
2020-10-17 15:51:52 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Orkun Yurttaş, Mustafa Candemir Tabak

Galatasaray: Asena Yalçın 9, Williams 18, Pelin Derya Bilgiç 6, Steinberga 23, Alarie 6, Cansu Köksal 2, Sude Yılmaz, Hruscakova 6, Meltem Yıldızhan 5, Simge Tokmak, Melisa Eroğlu, Mısra Albayrak

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz, Nihan Demirkol 4, Hanusova 10, Atkins 15, Cannon 21, Naile Çırak, Sera Özelçi 2, Gizem Sezer 5, Şuğranur Hatice Sönmez, Baric

1. Periyot: 18-6

Devre: 39-23

3. Periyot: 60-41

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 75-57 yendi.



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