Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Nesibe Aydın: 75 - OGM Ormanspor: 58
Salon: Ankara
Hakemler: Aytuğ Ekti, Sami Özel, Serdar Saraç
Nesibe Aydın: Snytsina 19, Merve Uygül 4, Peddy 9, Melike Tuğba Oral 5, Hebard 28, Harika Gözde Eldaş 10, Büşra Akgün, Gizem Kaymaz, Hülya Çoklar Asarcıklı, Simon, Alis Kumsal Aslan,
OGM Ormanspor: Robinson 13, Williams 13, Nilay Kartaltepe 3, Sinem Ataş 5, Şerife Alperi Onar 6, Meltem Avcı 2, Damla Gezgin 12, Sykes 2, Walker 2, Özge Yarga, Hilal Halaç Nazlı Bircan Gökdemir
1. Periyot: 26-23
Devre: 36-33
3. Periyot: 54-38
Beş faulle çıkan: 39.48 Harika Gözde Eldaş (Nesibe Aydın)
ANKARA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Nesibe Aydın, sahasında OGM Ormanspor'u 75-58 yendi.