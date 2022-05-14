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Yerel Her yerde aranan PKK'lı enselendi!
Yerel

Her yerde aranan PKK'lı enselendi!

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari PKK hükümlüsü İzmir'de yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 15:55:00 -
Her yerde aranan PKK'lı enselendi!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla açılan davadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Yapılan kontrolde otomobildekilerden birinin ibraz ettiği kimliğin kardeşine ait olduğu ve bu kişinin terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla İstanbul'da açılan davadan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Firari hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

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