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Yerel Her yerde aranan Adanalı gençten kötü haber
Yerel

Her yerde aranan Adanalı gençten kötü haber

Adana'da kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 10:10:00 -
Her yerde aranan Adanalı gençten kötü haber

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu.

Ege Bağatur Bulvarı'ndaki Devlet Su İşlerine ait (DSİ) sulama kanalının yanından geçen vatandaşlar, suda ceset olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin sudan çıkardığı cesedin, dün kaybolan ve bulunması için arama çalışması başlatılan 17 yaşındaki Muhammet Cihan'a ait olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Muhammet Cihan'ın yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

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