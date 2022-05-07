  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Her şey yemek yerken oldu! 1 çocuk babası adam hayatını kaybetti
Yerel

Her şey yemek yerken oldu! 1 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Yalova'da yemek yerken boğazına ekmek parçası kaçan evli ve 1 çocuk babası 35 yaşındaki Volkan Bozkuş, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 09:34:00 -
Her şey yemek yerken oldu! 1 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Bağlarbaşı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yemek yiyen evli ve 1 çocuk babası Volkan Bozkuş'un boğazına ekmek parçası kaçtı. Nefes almakta zorlanan Bozkuş, yere düştü.

Yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bozkuş, kurtarılamadı. 35 yaşındaki Volkan Bozkuş'un cenazesi Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay