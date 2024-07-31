Her şey 'Al gülüm ver gülüm' mü? İşte İran'da suikasta uğrayan diğer isimler

Şii yayılmacılığı konusunda Türkiye, Mısır, Arabistan gibi ülkelerde büyük istihbarat çalışmaları yapan Suriye'de on binlerce Sünni Müslümanın katili olan İran, konu İsrail, ABD, Rusya olunca 'sallamaktan' öteye gidemiyor. Akıllara şu soru geliyor: her şey al gülüm ver gülüm olabilir mi?

İşte İran'ın Başkenti Tahran'da Bugüne Kadar Suikaste Uğrayan Kişiler:

▪️ Rusya'ya insansız hava araçları tedarik etmekten sorumlu İran Devrim Muhafızları albayı.

▪️ Devrim Muhafızları Ordusu'nda tuğgeneral ve akademik bir fizikçi olan Mohsen Fakhrizade.

▪️ El-Kaide'nin 2 numaralı lideri Masri.

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▪️ İran Devrim Muhafızlarından Fethullahi.

▪️ Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye.