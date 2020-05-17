Her sene aynı terane! Bıkmadınız mı? Solakların ‘soğan, patates’ mavalının son sürümü yayında

yeniakit.com.tr Türkiye muhalifi sol basın, manipülatif haberlerle algı oluşturmaya devam ediyor. Kendi kitlelerini “balık hafızalı” olarak gören ve her sene aynı haberleri ısıtıp ısıtıp insanların önüne koyan Cumhuriyet paçavrası, “Türk ekonomisi bitti, sebze meyve fiyatları uçtu” edebiyatı yapmayı sürdürüyor.

Etkisini en çok geçen sene gösteren mevsimlik sebze-meyve fiyat artışını siyasi malzeme olarak kullanıp iktidara yüklenen, kışın bitmesiyle birlikte fiyatların normale dönmesi sonrası sus-pus olan tetikçi gazete, bu sene de aynı haberleri yapıyor.

Son birkaç yıldır birtakım fırsatçıların fiyatları artırmak için başvurduğu gayri hukuki faaliyetleri de görmezden gelen Cumhuriyet, mevsimsel fiyat değişimlerine de aldırmayan, “Mutfakta yangın var” manşeti attı.

Temel gıda fiyatlarının artışında, koronavirüs salgınıyla birlikte hızlanma olduğunu belirten haberde, “Asgari ücretli, kasaba ve manava girmeye korkar oldu” iddiasında bulunuldu.

Cumhuriyet'in, fiyatlar tekrar normale döndükten sonra nasıl bir tutum izleyeceği de merak konusu oldu.