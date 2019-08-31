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'Her dönemin adamı' Erhan Güleryüz, Diyanet'i ve Müslümanları hedef aldı!

Yıllardır AK Partili belediyelerde konser veren, şimdilerde ise CHP'ye yaranma çabasına giren Erhan Güleryüz, İğneada'da verdiği konserde Müslümanlara yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle ifadeye çağrıldı. 'Yılmaz Özdil' dilini kullanan Güleryüz ifadesinde ise dindar Müslümanların savaştan kaçtığı yalanını savundu.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:42
'Her dönemin adamı' Erhan Güleryüz, Diyanet'i ve Müslümanları hedef aldı!

Yıllardır AK Partili belediyelerde konser veren Erhan Güleryüz, yüzünü CHP'ye dönerek Müslümanları hedef aldı.

İğneada’daki konserinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Cuma hutbesinde M.Kemal'e yer vermediğini iddia eden şarkıcı, Diyanet'i hedef aldı. 

Kurtuluş Savaşı'ndaki sarıklı ve cübbeli Sütçü İmam'ları görmezden geldi, Müslümanları hedef aldı

Anadolu'da yakılan bağımsızlık ateşini yakan, çarşaflılara saldıran Fransızlara ilk kurşunu atan ve milleti bağımsızlık olmadan Cuma namazı kıldırmayacağını söyleyerek teşvik eden 'sarıklı' ve 'cübbeli' Sütçü İmam'ları görmezden gelen Güleryüz, sahnede Kurtuluş Savaşı sırasında savaştan kaçtığı iftirasını da atarak 'sarıklı ve cübbeli' olarak tanımladığı Müslümanları hedef aldı.

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İfadeye çağrıldı

Güleryüz, kin kusmasının ardından ifadeye çağrıldı. Müslümanları hedef alan şarkıcı, Demirköy İlçe Jandarma Komutanlığı’na gitti. Jandarma Güleryüz’e “yüklenen suç”u ve haklarını anlattı.

'Dindar geçinenlerden milli mücadelenin akamete uğratanlar var'mış

Müslümanlar hakkında skandal sözlerde bulunan Güleryüz ifadesinde şunları söyledi:

“Ben herhangi bir dini düşünceye, dindar vatandaşlarımıza yahut belirli bir kılık kıyafet giyen kimselere yönelik herhangi bir söylemde bulunmadım. Böyle bir şey de aklımdan geçmedi. Ben Kurtuluş Savaşı döneminde dindar geçinen ve ancak sarığın cübbenin arkasına sığınarak milli mücadelenin akamete uğraması için çaba gösterenler olduğunu, buna ve onlarca ihanete, yokluğa, yoksunluğa rağmen Kurtuluş Savaşı’nı zafere kavuşturan Atatürk’ü bugün bazı kuruluşların anmaktan çekindiğini, bunun doğru olmadığını söyledim.”

Sütçü imam’ın hüznü son buldu

İstanbul Barosu anında avukat gönderdi

İfade sırasında İstanbul Barosu’ndan bir avukat hazır bulundu. Erhan Güleryüz 3 saat süren ifade işleminin ardından gözaltına alınmadan serbest bırakıldı.

Daha önce de İmamoğlu'na göz kırpmıştı

Sosyal medyadan Ekrem İmamoğlu destek vermişti. Gelen tepkilerin ardından kıvıran Erhan Güleryüz, hesabındaki twitin bilgisi dışında attığını iddia etmişti.

 

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:42
  1. İstanbul
  2. Erhan Güleryüz
  3. Diyanet
  4. müslümanları hedef aldı
  5. kurtuluş savaşı

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  • hamido hamido 9 dk önce
    Putperest...

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