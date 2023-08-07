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Medya Hepsini kapıya koydular! Sputnik'te grev cezası
Medya

Hepsini kapıya koydular! Sputnik'te grev cezası

Yeniakit Publisher
2023-08-07 16:21:00 -
Hepsini kapıya koydular! Sputnik'te grev cezası

Sputnik Türkiye'de başlayan grevin ardından gazeteciler işten çıkarılmaya başlandı. İşten çıkarıldığını sosyal medyadan duyuran Radyo Sputnik programcısı Atilla Güner, “Şu anda çok sayıda sendikalı da işten çıkarılıyor” dedi.

Toplu iş sözleşmesinin uzlaşmayla sonuçlanmaması üzerine grev kararı alan Sputnik çalışanları işten çıkarılmaya başlandı.

Radyo Sputnik’te ‘Akşam Postası’ programını yapan gazeteci Atilla Güner, sosyal medya hesabından işten çıkarıldığını duyurdu. Güner, sendikalı olan çalışanların da işten çıkarıldığını aktardı.

Güner, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu akşam yayını için hazırlıklarımı yapmıştım. İzin dönüşü saat 17.00'de buluşacaktım. Ancak Sputnik Radyo yöneticisi bugün beni çağırdı ve 'küçülüyoruz, sizi işten çıkardık' dedi. Gazeteciler, neden-sonuç ilişkisini açıklamak zorunda. İşyerindeki çoğunluk bir süre önce TGS üyesi oldu, hak mücadelesi başlattı, uzlaşma olmadı ve grev kararı asıldı. Ben de gençlere destek verdim. Gazetecilik hayatım boyunca zaten hep bunu yapmaya çalıştım. Şu anda çok sayıda sendikalı da işten çıkarılıyor. Bir gün yeni bir mecrada buluşmak üzere hoşçakalın.”

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