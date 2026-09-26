Henüz 9 yaşında ama üniversitelileri geride bıraktı! Ezberlediği 4 bin yıllık metni teknolojiye taşıdı

Dokuz yaşındaki bir çocuğun çalışmalarının arasında yaklaşık 4 bin sutralık eski bir dilbilgisi eseri, yüzlerce bir metin ve kendi yazdığı bilgisayar kodları var. Bengaluru’da evde eğitim gören Vrishvardhan Sharma, Sanskritçe alanındaki sıra dışı hafızasını teknoloji merakıyla birleştirerek kendi uygulamasını ve elektronik cihazlarını geliştirdi.

5 yaşında 700 dizenin tamamını ezberledi

Vrishvardhan’ın dikkat çeken hikayesi henüz 5 yaşındayken başladı. Bhagavad Gita’nın 700 dizesinin tamamını kendi çalışmalarıyla ezberledi. Sekiz yaşına geldiğinde ise çok daha kapsamlı bir çalışmaya yöneldi. Panini’nin yaklaşık 4 bin sutradan oluşan Ashtadhyayi eserini ve Amarakosha’yı hafızasına aldı. Bhagavad Gita’nın tamamını 11 farklı Hint yazı sistemiyle elle yazması da kayıt altına alınan çalışmaları arasında yer aldı.

Rakipleri 18-25 yaş arasındaydı

Ezber yeteneği Vrishvardhan’ı çocuklarla sınırlı bir yarışmanın çok ötesine taşıdı. Mart 2026’da Kanchipuram’da düzenlenen 63. Akhil Bharatiya Shastrotsav’da Ashtadhyayi Kanthapatha kategorisinde birinci oldu. Yarışmada karşısına çıkan katılımcıların yaşları 18 ile 25 arasında değişiyordu. Bu başarı da ilk değildi. 2024’te Ayodhya’da, 2025’te ise Haridwar’da düzenlenen yarışmalardan gümüş madalyayla dönerek üç yıl üst üste ulusal derecelere girdi.

Ezberlediği metin için kendi uygulamasını yaptı

Vrishvardhan’ın hikayesini farklılaştıran nokta ise öğrendiklerini yalnızca hafızasında tutmaması oldu. GitaVardhan adını verdiği ücretsiz uygulamada Bhagavad Gita’nın tamamını 13 Hint dilinde bir araya getirdi. Uygulamada Sanskritçe dizeler, kendi sesiyle yaptığı seslendirmeler, İngilizce dilbilgisi açıklamaları ve çeşitli yorumlar bulunuyor. Üstelik uygulama telefona yüklendikten sonra internet bağlantısına ihtiyaç duymuyor. Paylaşılan bilgilere göre reklam ve abonelik içermeyen uygulama kişisel veri de toplamıyor.

Yazılımı yaptı, cihazını da kendi geliştirdi

9 yaşındaki öğrenci çalışmasını telefon uygulamasıyla sınırlamadı.ESP32 mikrodenetleyici, mikrofon, ekran ve amplifikatör kullanarak cep boyutunda Gita okuyucuları hazırladı. Cihazlardan biri elektronik mürekkep ekranla, diğeri dokunmatik ekranla çalışıyor. Bir başka model ise hem sesli komutlara hem de dokunmaya yanıt verebiliyor. Cihazların internetsiz kullanılabildiği, yazılımlarında C ve Python dillerinden yararlanıldığı belirtiliyor. Vrishvardhan ayrıca Kannada, Tamil ve Telugu dillerinin öğrenilmesine yönelik uygulamalar da geliştirdi.

Binlerce yıllık metinleri yeni teknolojiyle buluşturdu

Vrishvardhan’ın Sanskritçe yarışmalarındaki başarıları ve teknoloji çalışmaları çeşitli kurumların da dikkatini çekti. Central Sanskrit University tarafından takdir gören küçük öğrenci, Ağustos 2026’da Bengaluru’daki Art of Living’de GitaVardhan uygulamasını ve sesle çalışan cihazını tanıttı.

Böylece yıllar önce yazılmış metinleri ezberlemekle başlayan ilgisini, bugün insanların bu eserlere telefon ve elektronik cihazlar üzerinden ulaşabileceği bir teknoloji projesine dönüştürdü.