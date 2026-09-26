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Gündem Bakan Fidan’dan El Salvadorlu mevkidaşıyla kritik görüşme
Gündem

Bakan Fidan’dan El Salvadorlu mevkidaşıyla kritik görüşme

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Bakan Fidan’dan El Salvadorlu mevkidaşıyla kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill’in görüşmesinin ardından iki ülke arasında Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması imzalandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında New York'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Fidan, El Salvadorlu mevkidaşı Hill ile birlikte "Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması"nı imzaladı.

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