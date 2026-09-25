Herkes salonu terk etti onlar kaldı: İslam alemine ve Erdoğan'a hakaretler eden Netanyahu'ya Azerbaycan ve BAE'den destek!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda tarihi anlar yaşandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kürsüye çıktığı anda, aralarında Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, İran ve onlarca ülkenin bulunduğu diplomatik temsilciler salonu kitlesel olarak terk ederek siyonist yönetimi uluslararası alanda yalnızlığa mahkûm etti. Netanyahu adeta boş koltuklara konuşurken, Müslüman coğrafyadan yükselen tarihi protestoya rağmen Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyetlerinin salonu terk etmeyip yerlerinde oturmayı sürdürmesi vicdanları sızlattı.

İsrail Kürsüsünden Küstah Sözler: Erdoğan ve İslam Alemine Saldırı

Protesto karşısında hezeyana kapılan Netanyahu, salonu boşaltan diplomatlara küstahça "ahlak korkakları" diyerek saldırdı. Konuşması boyunca Gazze'deki katliamları ve işgali meşrulaştırmaya çalışan siyonist lider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alarak çirkin ifadeler kullandı. Gazze'deki direniş hareketi Hamas'ı ve Filistin halkının meşru mücadelesini hedefe koyan Netanyahu, tüm İslam dünyasını ve uluslararası toplumu hedef alan açıklamalarda bulundu.

Vicdanlar Terk Ederken Onlar Oturdu: Bakü ve Ebu Dabi'ye Sert Tepki

İşgalci yönetimin soykırım politikalarına karşı dünyanın dört bir yanından gelen diplomatlar salonu boşaltarak güçlü bir duruş sergilerken, Azerbaycan ve BAE temsilcilerinin tutumu kamuoyunda büyük bir şok ve tepkiyle karşılandı.

Siyonist liderin Müslümanların kutsallarına, İslam alemine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretler savurduğu anlarda, Bakü ve Ebu Dabi temsilcilerinin protestoya katılmayıp sessizce dinlemeyi tercih etmesi sert eleştirilerin hedefi oldu. "Gazze'de katliamlar sürerken ve tüm dünya protesto için ayağa kalkmışken sergilenen bu sessizlik, işgalci rejime verilmiş zımnı bir destektir" yorumları yapıldı.

Siyonist Rejim Uluslararası Alanda İzolasyonda

BM salonunda gerçekleşen kitlesel boykot, İsrail'in küresel ölçekte derinleşen izolasyonunu bir kez daha tescilledi. Neredeyse boş bir salona hitap etmek zorunda kalan Netanyahu'nun saldırgan üslubu, siyonist yönetimin diplomaside yaşadığı çaresizliği ve gayrimeşruluğu bir kez daha gözler önüne serdi.