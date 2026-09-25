  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'nin yaptırımları sonrası dev karar! BAE İran uçuşlarını ikinci bir duyuruya kadar tamamen askıya aldı! Erdoğan’dan F-35 için ABD’ye net mesaj: Somut adım bekliyoruz Mekke İttifakı'nı “kâğıttan kaplan” ilan edenlere Hakan Fidan'dan NATO'lu cevap: Daha dur henüz yeni başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durdurulmadan Orta Doğu'ya barış gelmez Fon soruşturmasında dev operasyon! Milyarlık özel jetlere ve lüks yata el konuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Fon krizi’ açıklaması: Sorumluların hepsinden hesabı sorulacak! Fon soruşturmasında yeni dalga! Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 10 şüphelinin isimleri açıklandı! Mahmud Abbas'tan BM kürsüsünden tarihi sesleniş! Filistin liderinden dünya ortaklığına ve haklı davaya dair flaş mesajlar! Pusula'nın patronu Turhan'dan çelişkili ifade: 1.8 milyar nakit, şahsi birikimiymiş! Şimşek’ten Sözcü’ye zehir zemberek sözler Haysiyetsiz, onursuzlar size yazıklar olsun!
Dünya Herkes salonu terk etti onlar kaldı: İslam alemine ve Erdoğan'a hakaretler eden Netanyahu'ya Azerbaycan ve BAE'den destek!
Dünya

Herkes salonu terk etti onlar kaldı: İslam alemine ve Erdoğan'a hakaretler eden Netanyahu'ya Azerbaycan ve BAE'den destek!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Herkes salonu terk etti onlar kaldı: İslam alemine ve Erdoğan'a hakaretler eden Netanyahu'ya Azerbaycan ve BAE'den destek!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda tarihi anlar yaşandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kürsüye çıktığı anda, aralarında Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, İran ve onlarca ülkenin bulunduğu diplomatik temsilciler salonu kitlesel olarak terk ederek siyonist yönetimi uluslararası alanda yalnızlığa mahkûm etti. Netanyahu adeta boş koltuklara konuşurken, Müslüman coğrafyadan yükselen tarihi protestoya rağmen Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyetlerinin salonu terk etmeyip yerlerinde oturmayı sürdürmesi vicdanları sızlattı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda tarihi anlar yaşandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kürsüye çıktığı anda, aralarında Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, İran ve onlarca ülkenin bulunduğu diplomatik temsilciler salonu kitlesel olarak terk ederek siyonist yönetimi uluslararası alanda yalnızlığa mahkûm etti. Netanyahu adeta boş koltuklara konuşurken, Müslüman coğrafyadan yükselen tarihi protestoya rağmen Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyetlerinin salonu terk etmeyip yerlerinde oturmayı sürdürmesi vicdanları sızlattı.

İsrail Kürsüsünden Küstah Sözler: Erdoğan ve İslam Alemine Saldırı

Protesto karşısında hezeyana kapılan Netanyahu, salonu boşaltan diplomatlara küstahça "ahlak korkakları" diyerek saldırdı. Konuşması boyunca Gazze'deki katliamları ve işgali meşrulaştırmaya çalışan siyonist lider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alarak çirkin ifadeler kullandı. Gazze'deki direniş hareketi Hamas'ı ve Filistin halkının meşru mücadelesini hedefe koyan Netanyahu, tüm İslam dünyasını ve uluslararası toplumu hedef alan açıklamalarda bulundu.

 

Vicdanlar Terk Ederken Onlar Oturdu: Bakü ve Ebu Dabi'ye Sert Tepki

İşgalci yönetimin soykırım politikalarına karşı dünyanın dört bir yanından gelen diplomatlar salonu boşaltarak güçlü bir duruş sergilerken, Azerbaycan ve BAE temsilcilerinin tutumu kamuoyunda büyük bir şok ve tepkiyle karşılandı.

Siyonist liderin Müslümanların kutsallarına, İslam alemine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretler savurduğu anlarda, Bakü ve Ebu Dabi temsilcilerinin protestoya katılmayıp sessizce dinlemeyi tercih etmesi sert eleştirilerin hedefi oldu. "Gazze'de katliamlar sürerken ve tüm dünya protesto için ayağa kalkmışken sergilenen bu sessizlik, işgalci rejime verilmiş zımnı bir destektir" yorumları yapıldı.

 

Siyonist Rejim Uluslararası Alanda İzolasyonda

BM salonunda gerçekleşen kitlesel boykot, İsrail'in küresel ölçekte derinleşen izolasyonunu bir kez daha tescilledi. Neredeyse boş bir salona hitap etmek zorunda kalan Netanyahu'nun saldırgan üslubu, siyonist yönetimin diplomaside yaşadığı çaresizliği ve gayrimeşruluğu bir kez daha gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durdurulmadan Orta Doğu'ya barış gelmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durdurulmadan Orta Doğu'ya barış gelmez

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durdurulmadan Orta Doğu'ya barış gelmez

Guterres’ten İsrail’e UNRWA tepkisi: 400 çalışan hayatını kaybetti
Guterres’ten İsrail’e UNRWA tepkisi: 400 çalışan hayatını kaybetti

Gündem

Guterres’ten İsrail’e UNRWA tepkisi: 400 çalışan hayatını kaybetti

İran yanlısı hükümet gitti İsrail yanlısı hükümet geldi
İran yanlısı hükümet gitti İsrail yanlısı hükümet geldi

Gündem

İran yanlısı hükümet gitti İsrail yanlısı hükümet geldi

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Hiç şaşırmadım...

Vatandaş

Yahudiler kaldı, işine gelmeyenler terk etti, gazze i yüreğinde hissedenler gür sesleriyle salonu inletti.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23