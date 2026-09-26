Kalbi koruyan 3 basit beslenme alışkanlığı... Harvard kanıtladı: Son yıllarda kalp krizi sıradan oldu

Bilimsel çalışmalar, düzenli ve yeterli uykunun tansiyon, stres hormonları ve iltihaplanma süreçleri üzerinde etkili olduğunu gösteriyor. Uyku düzeninin korunmasının kalp sağlığını destekleyen yaşam alışkanlıklarından biri olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre kalp sağlığını korumak için en etkili adımlar; her gün hareket etmek, dengeli beslenmek ve uyku düzenine dikkat etmekten geçiyor. Küçük ama sürdürülebilir alışkanlıklar, uzun vadede kalp ve damar sistemini destekleyebiliyor.