Kalbi koruyan 3 basit beslenme alışkanlığı... Harvard kanıtladı: Son yıllarda kalp krizi sıradan oldu
Son yıllarda en çok korkutan sağlık sorunlarından biri de kalp krizi oldu. Kalp krizi vakalarındaki artış yaşanırken peki, kalbi nasıl korumalıyız? Aslında kalp sağlığını korumak için büyük değişimlere gerek yok. Uzmanlar, günlük hayata eklenen 3 basit alışkanlığın kalbi destekleyebileceğine dikkat çekiyor. Hareket, dengeli beslenme ve düzenli uyku kalbin en önemli destekçileri olduğu ortaya çıktı.