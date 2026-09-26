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Yaşam Suyun içinden aktığı mağara görenleri şaşırtıyor! Saklı güzellik keşfedilmeyi bekliyor
Yaşam

Suyun içinden aktığı mağara görenleri şaşırtıyor! Saklı güzellik keşfedilmeyi bekliyor

Yeniakit Publisher
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Sivas Gürün'de Şuğul Kanyonu’nda bulunan İsli Mağara, içerisinden geçen doğal su kaynağı ve kaya oluşumlarıyla dikkat çekiyor.

Sivas’ın Gürün ilçesindeki Şuğul Kanyonu, bu kez bünyesinde sakladığı İsli Mağara ile dikkatleri çekiyor.

 

7 kilometre mesafede

Gürün ilçesine yaklaşık 7 kilometre mesafede yer alan saklı cennet Şuğul Kanyonu, doğal güzellikleri bir arada barındırıyor. İçerisinde birçok farklı güzelliğin bulunduğu kanyonda yer alan İsli Mağara; doğal su kaynağı ve kaya oluşumları ile dikkat çekiyor. Yaz aylarında serinleten ve keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellik, doğasever Samet Yıldırım’ın tarafından görüntülendi.

 

Mağara’nın çevre düzenlemesi ile turizme kazandırılması gerektiğini söyleyen Yıldırım, "Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Şuğul Kanyonu bünyesinde sakladığı eşsiz bölgelerden biri olan isli mağara ziyaretçilerini bekliyor. Mağaranın içerisinde bulunan doğal su kaynağı ve etkileyici kaya oluşumları bölge turizminin potansiyelini gözler önüne seriyor. Yıllardır yöre halkı tarafından bilinen ama yeterince tanıtılamayan isli mağara, doğa severler tarafından keşfedilmeyi bekleyen önemli bir destinasyon konumunda. Özellikle mağara içerisinden çıkan serin ve doğal su kaynağı mağaraya ayrı bir güzellik katmakta. İlçe merkezine 6 buçuk kilometre mesafede bulunan Şuğul Kanyonu içerisinde ki isli mağaraya giderken birçok doğal güzelliği de görebiliyoruz. Mağara gerçekten doğaseverler ve diğer vatandaşlar tarafından görülmesi gereken bir yer. Görmek isteyen herkesin ziyaret etmesi gereken harika bir doğal güzellik. Mağara gerekli çevre düzenlemeleri, yürüyüş yoları, bilgilendirme tabelaları ve güvenlik önlemi alınarak turizme kazandırıldığı takdirde Gürün’ün önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelebilir" dedi.

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