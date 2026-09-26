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Gündem Manisa’da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 tutuklama
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Manisa’da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 tutuklama

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Manisa’da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 tutuklama

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında tüfekle ateş açılması sonucu 11 öğrencinin yaralandığı saldırıya ilişkin soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen H.O. ile birlikte annesi, babası, dedesi ve kuzeni de tutuklananlar arasında yer aldı. H.O.’nun fişekleri satın aldığı belirtilen av bayisinin işletmecisi ile bir arkadaşı da tutuklandı.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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