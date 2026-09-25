Bolu davasında savcılık mütalaasını açıkladı! Tanju Özcan hakkında rekor hapis cezası...

Bolu Belediyesi'ne yönelik 'irtikap' soruşturması kapsamında 19 sanığın yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı. Tanju Özcan hakkında 69,5 yıldan 217 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamı istendi.

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa mahkemeye sunuldu. Cumhuriyet savcısı tarafından Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan esasa ilişkin mütalaada, yargılama sırasında toplanan deliller, alınan beyanlar ve dosya kapsamının bütün olarak değerlendirildiği belirtildi.

Mütalaada, dava kapsamında 'marketler', 'ruhsat', 'kurban', 'hak ediş', 'beton' ve 'kafe' olmak üzere farklı olaylara ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Mütalaada, Boluyu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (BolSev) iştiraki olan BolSev Eğitim ve Yardım Ticaret Anonim Şirketine (Bolsev AŞ) gelir sağlamak amacıyla Bolu Belediyesi ile kentte faaliyet gösteren bazı marketler arasında reklam sözleşmeleri yapılmasının amaçlandığı, süreçte tutuklu sanıklar Tanju Özcan ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın market temsilcileriyle görüştüğü kaydedildi.

TEHDİT VE BASKI İDDİASI

Belediyede gerçekleştirilen toplantıda market temsilcilerine reklam sözleşmesi teklif edildiği, bazı market temsilcilerinin teklifi yüksek bulduğu ve reklam ihtiyacı olmadığını ifade ettiği aktarılan mütalaada, Özcan'ın bunun üzerine tehdit ve baskı içerdiği öne sürülen ifadeler kullandığı iddia edildi.

Mütalaada, reklam sözleşmesini kabul etmeyen marketlere yönelik daha sonra zabıta tarafından denetimler gerçekleştirildiği, bazı işletmelere idari yaptırımlar uygulandığı anlatılarak, BİM, Nuhmar/1N, Carrefoursa ve Avantaj marketlerin daha sonra reklam sözleşmesini imzaladığı bilgisine yer verildi.

Bu kapsamda BİM'den 6 milyon 84 bin, Nuhmar/1N'den 1 milyon 800 bin, Carrefoursa'dan 540 bin ve Avantaj marketlerden 288 bin lira olmak üzere toplam 8 milyon 712 bin liralık menfaat sağlandığı öne sürülen mütalaada, A101 ve ŞOK'un ise reklam sözleşmesi imzalamadığı ifade edildi.

Marketlere yönelik eylemlerin 'zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap' suçunu oluşturduğu değerlendirilen mütalaada, tutuklu sanıklar Özcan, Can ve eski BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız ile tutuksuz sanıklar Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A, eski Zabıta Müdürü H.Y, Belediye Meclis üyeleri E.T, B.Ö. ve C.G, Belediye Meclis Üyesi ve Encümen Başkanı H.E.S, Dönemin İnsan Kaynakları Müdürü M.A. ile belediye ve BolSev personeli M.Y.B, S.P. ve T.A'nın cezalandırılmaları talep edildi.

Aynı mütalaada, kentte müteahhitlik yapan N.G'den, belediye ile işlerinin yürütülmesi karşılığında toplam 2 milyon 500 bin lira istendiği, bunun 1 milyon lirasının nakit, 1 milyon 500 bin lirasının ise çek yoluyla ödendiği, söz konusu ödemelerin daha sonra farklı hesaplar üzerinden iade edildiği ileri sürüldü. Mütalaada, bu olaya ilişkin Özcan ve Can'ın 'icbar suretiyle irtikap', Sarıyıldız'ın 'icbar suretiyle irtikapa yardım', Belediye Meclis Üyesi C.T'nin 'suçluyu kayırma' ve 'yalan tanıklık', Sarıyıldız'ın ortağı ve BolSev'in muhasebecisi A.B. hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçlarından cezalandırması istendi.

BolSev'in 2025'te kurban bağışı hesabına 34 bağışçı tarafından 65 hisse karşılığı 845 bin lira yatırıldığı aktarılan mütalaada, vakfın kayıtlarında bu parayla kurban satın alındığı veya kesildiğine ilişkin herhangi kayıt bulunmadığı belirtildi. Mütalaada, kurban kesme amacı bulunmamasına rağmen 'kurban bağışı' adı altında ilanlar verilerek vatandaşların dini inanç ve duygularının istismar edildiği savunularak, Özcan, Sarıyıldız, eski Bolu Belediye Başkan Yardımcısı L.B. ve Belediye Meclis Üyesi A.Ö'nün, haklarında mağdur zararlarının giderilmiş olması nedeniyle etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan cezalandırmaları talep edildi.

100. Yıl Cumhuriyet Parkı yapım işini üstlenen şirketin yetkilisi H.V.A'nın hak edişlerinin ödenmesinde sorun yaşamamak amacıyla BolSev'e yardım yapmayı kabul ettiği bilgisine yer verilen mütalaada, hak edişlerden toplam 3 milyon lira kesilerek vakıf hesabına aktarıldığı, ayrıca 7 milyon 500 bin liralık reklam sözleşmesi yapıldığı ifade edildi. Özcan ve tutuksuz sanık Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A'ın fikir ve eylem birliği içerisinde 'icbar suretiyle irtikap' suçunu işlediği, Sarıyıldız'ın da "yardım eden" sıfatıyla suça iştirak ettiği savunulan mütalaada, sanıkların cezalandırılmaları talep edildi.

FİRMAYA 'BETONU BİZDEN AL' BASKISI

Mütalaada, kentteki 150 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatını üstlenen firmanın yetkilisinin betonun Bolu Bel A.Ş'den alınması yönünde baskıya maruz kaldığını söylediği öne sürülerek, farklı beton santrali kurma girişiminin ardından belediye tarafından çeşitli yaptırımlar uygulandığı iddialarına yer verildi. Mütalaada, Özcan'ın "başka bir yerden beton alamazsınız, size beton santrali kurdurtmam, betonu bizden alacaksınız" ifadesinin mağdur üzerinde baskı oluşturduğu ve beton alımı gerçekleşmediği için eylemin "teşebbüs aşamasında kaldığı" kaydedildi.

İş yerinin ruhsat devriyle ilgili sorun yaşanması üzerine tutuklu sanık Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile eski Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal aracılığıyla Özcan ile görüşüldüğü ve ruhsat işlemlerinin yapılması karşılığında Bolsev'e '500 bin lira yardım' yapılmasının gündeme geldiği anlatılan mütalaada, bu kapsamda 100 bin liranın nakit olarak Altındal'ın talimatıyla M.A'ya teslim edildiği, daha sonra 200 bin lira daha istendiği ve olayın soruşturmanın başlamasının ardından mağdur tarafından yetkili makamlara bildirildiği ifade edildi. Mütalaada, Özcan hakkında 'rüşvet almak', Altındal ve M.A. yönünden ise 'rüşvet' suçundan cezalandırılma talebinde bulunuldu.

217 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Mütalaada, Tanju Özcan için 32 mağdura karşı 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, 'zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap', 'icbar suretiyle irtikap', 'icbar suretiyle irtikapa teşebbüs' ve 'rüşvet alma' suçlarından toplam 69,5 yıldan 217 yıla kadar hapsi talep edildi.

Diğer 18 sanık hakkında da 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, 'zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap', 'icbar suretiyle irtikap', 'icbar suretiyle irtikapa yardım', 'yalan tanıklık', 'suçluyu kayırma' ve 'rüşvet' suçlarından değişen oranlarda hapis cezası talep edilen mütalaada, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesi istendi.

DAVA HAKKINDA

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan 'irtikap' soruşturması kapsamında 19 kişi gözaltına alınmıştı. Tanju Özcan, başkan yardımcısı Süleyman Can ve BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız tutuklanmış, 'rüşvet' operasyonu kapsamında tutuklanan Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın dosyası da bu dosyayla birleştirilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamede, Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez 'icbar suretiyle irtikap', 3 kez 'irtikaba teşebbüs', 34 kez 'nitelikli dolandırıcılık' ve 1 kez 'rüşvet' suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Süleyman Can'ın 5 kez 'icbar suretiyle irtikap' ve 2 kez 'irtikaba teşebbüs' suçundan toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, Ali Sarıyıldız'ın 6 kez 'irtikap suçuna yardım', 3 kez 'irtikap suçuna yardıma teşebbüs' ve 34 kez 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezasına mahkum edilmesi isteniyor. İddianamede, diğer sanıklar hakkında da bu suçlardan değişen sürelerde hapis cezası talebinde bulunuluyor.