Denizli’nin yeni Emniyet Müdürü göreve başladı
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Denizli İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ali Süllü, kentte düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından görevine başladı. Süllü, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında emniyet teşkilatının yöneticileri tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Denizli İl Emniyet Müdürü olarak atanan Ali Süllü, yeni görev yerine gelerek mesaisine başladı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde Süllü için resmi karşılama töreni düzenlendi.
Tören mangasını selamladı
İl Emniyet Müdürlüğüne gelişinde tören mangasını selamlayan Ali Süllü'yü, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve birim amirleri karşıladı.
Süllü, kendisini karşılayan emniyet teşkilatı yöneticileriyle tek tek tokalaşarak tanıştı.
Karşılama töreninin tamamlanmasının ardından makamına geçen İl Emniyet Müdürü Ali Süllü, Denizli'deki görevine resmen başladı.
Yeni İl Emniyet Müdürü Süllü'nün önümüzdeki süreçte kent genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmalarını koordine etmesi bekleniyor.