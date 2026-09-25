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Gündem Mustafa Ilıcalı'dan muhalefete Erdoğan çağrısı: Karşısına aday çıkarmayın
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Mustafa Ilıcalı'dan muhalefete Erdoğan çağrısı: Karşısına aday çıkarmayın

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Mustafa Ilıcalı'dan muhalefete Erdoğan çağrısı: Karşısına aday çıkarmayın

AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, siyasi partilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı etrafında birleşmesi gerektiğini söyledi. Ilıcalı, 'Matematik olarak aday gösterirseniz zaten kazanma şansınız yok.' dedi.

AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Ilıcalı, siyasi partilerin ortak hareket ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını desteklemesi gerektiğini ifade etti.

"Türkiye İttifakı kurulmalı"

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ilıcalı, siyasi partilerin Erdoğan'ın adaylığı etrafında birleşmesi gerektiğini söyleyerek, "Türkiye İttifakı kurulmalı. Bütün siyasi partiler birleşip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına destek vermeli." ifadelerini kullandı. TYT Türk'te konuşan Ilıcalı, iktidar ve muhalefet partilerinin seçimde Erdoğan'ın adaylığı konusunda ortak bir tutum almasını önerdi.

 

Ilıcalı'nın açıklamasındaki bir diğer dikkat çekici bölüm ise Erdoğan'ın karşısına başka bir cumhurbaşkanı adayı çıkarılması ihtimaline ilişkin sözleri oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu diğer partilere aday çıkarmama tavsiyesinde bulunan Ilıcalı, "Matematik olarak aday gösterirseniz zaten kazanma şansınız yok." dedi.

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