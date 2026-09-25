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Gündem İran'dan ABD ile mutabakat açıklaması! Pezeşkiyan'dan İslamabad Mutabakatı vurgusu geldi!
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İran'dan ABD ile mutabakat açıklaması! Pezeşkiyan'dan İslamabad Mutabakatı vurgusu geldi!

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İran'dan ABD ile mutabakat açıklaması! Pezeşkiyan'dan İslamabad Mutabakatı vurgusu geldi!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran ile ABD arasında daha önce imzalanan mutabakat zaptına değinerek İslamabad Mutabakatı'na dönülmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Pezeşkiyan, taahhütlere sadık kalınması ve müzakerelerin ilerlemesi için gerekli şartların sağlanması gerektiğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran ile ABD arasında 17 Haziran’da imzalanan mutabakat zaptı için, “İran, İslamabad Mutabakatı’na dönmenin önemini vurgulamaktadır.” dedi.

Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile varılan ancak uygulanmayan mutabakat zaptı hakkında açıklamada bulundu.

Pezeşkiyan, “İran, İslamabad Mutabakatı’na dönmenin, üzerinde mutabakata varılan taahhütlere sadık kalmanın önemini vurgulamakta ve ciddi müzakerelerin ilerlemesi için gerekli şartların sağlanmasının gerekliliğini belirtmektedir.” dedi.

Pezeşkiyan paylaşımında ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, ABD ile varılan mutabakat zaptına dönüşü destekleyen tutumu ve desteğini takdir ettiklerini söyledi.

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