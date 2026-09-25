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Ekonomi ABD'de New York borsası günü böyle tamamladı
Ekonomi

ABD'de New York borsası günü böyle tamamladı

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ABD'de New York borsası günü böyle tamamladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle kapadı.

New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 470 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,93 artarak 51.828,62 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,51 artışla 7.743,41 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,48 kazançla 27.068,72 puana çıktı.

Orta Doğu'da anlaşma sağlanabileceğine yönelik beklentilerin enerji arzına ilişkin endişeleri hafifletmesi ve yapay zeka hisselerine yönelik iyimserliğin etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

ABD'li ve İranlı müzakerecilerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak kademeli bir anlaşmayı değerlendirdiğine ilişkin haberler, petrol fiyatlarındaki yükselişi frenlerken tahvil piyasalarındaki satış baskısının da bir miktar azalmasına katkıda bulundu. Brent petrolün varil fiyatı gerilemesine rağmen 100 doların üzerinde kalmaya devam etti.

 

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da İran'ın ABD ile savaş peşinde olmadığını ve müzakereye dayalı bir anlaşma sağlama konusunda istekli olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan ayrıca, İran ile ABD arasında 17 Haziran’da imzalanan mutabakat zaptına ilişkin "İran, İslamabad Mutabakatı'na dönmenin önemini vurgulamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Tahvil piyasasındaki hareketlilik ise devam etti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin 2007'den, 30 yıllık tahvil faizinin de 2004'ten bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından, söz konusu tahvil faizleri sırasıyla yüzde 5,16 ve yüzde 5,48 seviyelerinde dengelendi.

Yapay zekaya yönelik iyimserlik de piyasalardaki pozitif seyri destekledi.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un, Copilot uygulamasında kodlama aracı ve sürekli aktif yapay zeka ajanı da dahil olmak üzere yeni özellikleri kullanıma sunmasının ardından hisseleri yüzde 3,6 değer kazandı.

Akamai Technologies'in hisseleri de yapay zeka şirketi Anthropic ile 11,6 milyar dolarlık çok yıllı bir anlaşma yaptığını açıklamasının ardından yüzde 3,2 yükseldi.

 

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde yukarı yönlü revize edilerek 48,1 oldu.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri ise ağustosta düşüş beklentilerinin aksine değişim göstermedi.

Öte yandan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Washington ziyareti de yatırımcılar tarafından takip edildi.

Şi'yi Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, "Her iki ülke için de son derece olumlu olan harika ilerlemeler kaydettik." ifadelerini kullandı.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer de CNBC'ye verdiği röportajda, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin sonuçlarına ilişkin daha fazla ayrıntının pazartesi günü açıklanacağını belirtti.

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