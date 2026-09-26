Otomobil devi gemileri yaktı: Ucuz elektrikli otomobil geliyor!
Otomobil devi Dacia'nın yeni elektrikli modeli Dacia Hipster, 2027 yılında piyasaya çıkacakken fiyatının 15 bin Euro'nun altında olması bekleniyor.
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Otomobil devi Dacia'nın yeni elektrikli modeli Dacia Hipster, 2027 yılında piyasaya çıkacakken fiyatının 15 bin Euro'nun altında olması bekleniyor.
Dacia, şehir içi ulaşıma yönelik geliştirdiği yeni elektrikli modeli Dacia Hipster ile ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor. Markanın mevcut giriş seviyesi modeli Spring’in altında konumlanacak olan bu mikro araç, 2027 yılında yollara çıkacak. Yeni model, 15 bin euronun altındaki başlangıç fiyatıyla dikkat çekmeyi hedefliyor. Renault Grubu’nun Temmuz 2026’da Spring üretimini durdurduğu Çin’deki eGT New Energy Automotive fabrikasında üretilmesi planlanan araç, L7e kategorisi standartlarına uygun olarak geliştiriliyor.
Uygun maliyetli üretim stratejisi Renault ve Dacia’nın üst yönetimi, projenin maliyetlerini aşağı çekmek için ürün tanımını baştan aşağı revize etti. Maliyetleri en aza indirmek için eski nesil Spring’in motor, batarya ve şasi bileşenlerinden maksimum düzeyde yararlanılıyor.
Aracın 4 kişilik L7e modelinin yanı sıra daha hafif ve ehliyetsiz veya küçük yaşta kullanılabilen 2 kişilik L6e kategorisi üzerinde de çalışmalar sürüyor. Aracın nihai fiyatını belirleyecek en büyük unsur olan batarya kapasitesinin 15 kWsa civarında olması ve maliyet odaklı bir kimya kullanılması bekleniyor.
Bu batarya kimyasının muhtemelen LFP teknolojisi olacağı tahmin ediliyor. Proje, tamamen Çinli Dongfeng, Nissan ve Renault ortaklığıyla Şiyan fabrikasındaki üretim kapasitesini korumayı hedefliyor.
Dacia Tasarım Direktörü David Durand, Citroen Ami’deki gibi plastik gövde panellerinin çelik panellere kıyasla pahalı kaldığını belirtiyor. Bu nedenle Çinli mühendislik ekibi, ağırlığı düşürürken maliyeti koruyacak özel çözümler üzerinde çalışıyor. Patent çizimleri sızdırılan seri üretim versiyonu, 2025’te gösterilen konseptin tasarımına büyük oranda sadık kalıyor. Model, 3.0 metre uzunluk, 1.55 metre genişlik ve 1.53 metre yükseklik ölçülerine sahip olacak. Konseptteki iki parçalı bagaj kapağı yerine yana doğru açılan tek parça bir arka kapıya geçildi. Ön yan camlar ikiye bölünmüş yapıda tasarlanırken, alt kısmı Citroen Ami’de olduğu gibi yukarı doğru katlanarak açılıyor.
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