Otomobil devi gemileri yaktı: Ucuz elektrikli otomobil geliyor!

Aracın 4 kişilik L7e modelinin yanı sıra daha hafif ve ehliyetsiz veya küçük yaşta kullanılabilen 2 kişilik L6e kategorisi üzerinde de çalışmalar sürüyor. Aracın nihai fiyatını belirleyecek en büyük unsur olan batarya kapasitesinin 15 kWsa civarında olması ve maliyet odaklı bir kimya kullanılması bekleniyor.