Azerbaycan, Avusturya, Fransa... Başörtüsü hedefte!

Başörtüsüne yönelik düşmanlık, küresel ölçekte artıyor. Özgürlük pazarlamacıları, başörtüsünü yasaklama yarışına girerken aralarında “Müslüman kimlikli” ülkelerinde bulunması dikkat çekiyor.

İnsan hakları masalıyla poz veren bu ülkelerin çeşitli bahaneler ileri sürerek getirdiği yasaklar tepki toplarken, “küreselleşen başörtüsü düşmanlığı”na karşı, İslam dünyasının etkin adımlar atması gerekiyor.

BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANLIKLARINA KILIF UYDURUYORLAR!

İslam’ın en önemli şiarlarından ve Müslüman kadının kimliği olan başörtüsüne karşı düşmanlık küresel ölçekte endişe verici bir şekilde artıyor.

Laiklik, güvenlik, okullarda tek tip kıyafet gibi çeşitli zırvalarla getirilen yasaklar, özgürlük ve insan hakları pazarlamacılığı yapan ülkelerin gerçek yüzünü ifşa ediyor.

İtalya, Avusturya, İsviçre ve Portekiz gibi batılı devletlerin yasak furyasına, Müslüman kimlikli Azerbaycan’ın katılması, Kazakistan’da ise yasağın ciddi şekilde tartışılmaya devam etmesi dikkat çekiyor.

Eğitim hakkı ve kamusal alanlarda Müslüman kadınlara yönelik çifte bir standarda neden olan bu yasaklar, söz konusu ülkelerin iç kamuoyunda da tepkilere neden oluyor.

Müslüman kamuoyu ise bu düşmanca yasakların geri çekilmesi ve başka ülkelerinde benzer kararlar almaması için İslam dünyasının etkin adımlar atması gerektiğini belirtiyor.

AVUSTURYA’DA EĞİTİM HAKKINA BAŞÖRTÜSÜ ENGELİ!

Avusturya'da hükümet, sözde kız çocuklarının özgürlüğünü koruma gerekçesiyle 14 yaşından küçük kız öğrencilerin okullarda başörtüsü takmasını yasakladı.

Hükümetin sözde özgürlük söylemi ise gerçeği yansıtmıyor. Muhalif gruplar, devletin çocukların ne giyeceğine müdahale ederek özgürlüğü savunmasının ciddi bir çelişki oluşturduğunu belirtiyor. Sol görüşlü öğrenci kuruluşları da düzenlemeyi protesto etmek için gösteri çağrısında bulundu.

Avusturya Müslümanlarını resmen temsil eden İslam Dini Cemaati (IGGO), düzenlemenin temel hakları ihlal ettiğini savunarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı.

Yasanın kaderinin önümüzdeki dönemde Anayasa Mahkemesi önünde şekillenmesi bekleniyor.

PORTEKİZ’DE “CEZA TEHDİTLİ” YASAK

Portekiz'de kamusal alanlarda yüzün gizlenmesini yasaklayan kanun yürürlüğe girdi. Doğrudan Müslüman kadınları hedef alan düzenlemeye göre, geçerli bir gerekçe olmaksızın yüzünü kapatanlara 3 bin Euro’ya kadar para cezası, bir başkasını yüzünü örtmeye zorlayan kişilere iki yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Yasada, “mağdur” olarak nitelendirilen kişi reşit değil ise ceza üçte bir oranında artırılacak.

Mevzuata göre, kamusal alanlar; kamuya açık yollar, halka açık yerler, kamu hizmetine tahsis edilmiş alanlar ve vatandaşların genel olarak erişebileceği hizmet sunan yerler olarak tanımlandı.

İTALYA'DA YASAKÇILAR KERVANINA KATILDI

İtalya’da burka ve peçe kullanan Müslüman kadınların kıyafet tercihlerini doğrudan etkileyen bir yasağa imza attı.

Ülkenin sağ koalisyon hükümeti, eğitim alanında yaptığı düzenlemeyle okullarda burka ve peçe gibi yüzü tamamen örten kıyafetlerin kullanımını yasaklama kararı aldı.

Başbakan Giorgia Meloni başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunda kabul edilen düzenlemeye göre, özel sağlık veya güvenlik gerekçesi bulunmadığı sürece kişinin yüzünün tanınmasını engelleyecek şekilde örtünmesine izin verilmeyecek. Yasağa uymayanlara 1000 avroya kadar para cezası uygulanabilecek.

"Entegrasyon" ve okul ortamında iletişimin kolaylaştırılması bahaneleriyle getirilen yasak iç kamuoyunda; özgürlüklerin sınırları, kişinin inancına uygun giyinme hakkı ve devletin bireyin kıyafetine müdahalesi üzerinden tartışılıyor.

İSVİÇRE'DE YASAĞIN ÖNÜNÜ AÇAN ÖNERGE KABUL EDİLDİ

Zürih Kanton Meclisi, sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP) tarafından sunulan, kamuya bağlı okullar ve anaokullarında kız öğrenciler ile kadınların başörtüsü takmasını yasaklamanın amaçlandığı önergeyi kabul etti.

Önergede, başörtüsünün kız çocuklarına yönelik baskının sembolü olduğu iddia edilirken, önergenin destekçileri, başörtüsünün devlet ilkokullarının demokratik değerlerine aykırı olduğunu savundu.

Önerge kapsamında Kanton hükümeti, 2 yıl içinde devlet okulları ve anaokullarında başörtüsünü yasaklamayı öngören bir yasa tasarısı hazırlayacak. Tasarı, Meclis'te kabul edilirse yasaklar yürürlüğe girecek.

AZERBAYCAN’DA LAİK ATAK!

Laiklik kılıfıyla başörtüsü düşmanlığı yapan ülkeler kervanına Azerbaycan’da eklendi. Ülkedeki devlet okullarında “üniforma bütünlüğünü koruma” kılıfıyla yapılan düzenlemede başörtüsüne fiili bir yasak getirildi.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararda, “Öğrenciler, belirlenen üniformanın bütünlüğünü bozan ya da genel eğitimin ''laiklik ilkesine uygun olmayan'' başka giyim unsurları kullanamayacak” ifadelerine yer verildi.

KAZAKİSTAN'IN “28 ŞUBATÇI KAFALARI” YASAĞI SAVUNUYOR!

Kazakistan'da ise okullarda başörtüsü yasağının sürmesi tartışılıyor.

Ülkede ilk olarak 14 Ocak 2016 tarihinde uygulanmaya başlanan başörtüsü yasağının, her geçen gün kapsam alanı genişletiliyor.

2023'te güncellenen yasa maddesine, “Farklı dini inançlara veya mezheplere ait dini aidiyeti gösteren kıyafet unsurlarının okul üniformasına dahil edilmesine izin verilmez” ibaresiyle yasak daha katı bir hale getirildi.

Laikliğin katı savunucusu Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, okullarda laiklik ilkesinin "kesinlikle gözetilmesi gerektiğini" ifade ederken son olarak kamusal alanlarda yüzün tanınmasını engelleyen kıyafetlerin kullanımını yasaklayan bir düzenlemeyi imzaladı.

Ülkede, "28 Şubatçı kafa"ya sahip kişiler, “laiklik ilkesinin korunması” zırvasıyla başörtüsü yasağının kesinlikle devam etmesi gerektiğini belirtiyor.

Öte yandan; Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan’da da farklı yıllarda uygulunmaya başlanan yasalar ile peçe ve benzeri "yüzü kapatan" kıyafetlere yönelik yasaklar uygulanıyor.

DOĞRU HABER