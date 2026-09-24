İran ABD ile resmen dalga geçti! Meclis Başkanı Kalibaf'tan füzelerden daha ağır alaycı gönderme!

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD 10 yıllık devlet tahvili faizinin 19 yıl sonra ilk kez yüzde 5,14’e yükselmesini alaycı bir paylaşımla yorumladı.

Kalibaf, sosyal medya hesabından, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’i ve yükselen tahvil faizlerini çizgi film karakteriyle tasvir eden "Bessent’in sarsılan evi" ve "Tahvil piyasasında kusursuz fırtına" gibi başlıkların yer aldığı haber sitelerinin ekran görüntülerini paylaştı.

ABD'nin 10 yıllık devlet tahvili faizinin yüzde 5,14 seviyesine yükselmesini alaycı bir ifadeyle yorumlayan Kalibaf, "Maşallah. Kutlayın, iki yıl sonra bu seviye taban olacak." ifadelerini kullandı.

Kalibaf, paylaşımının devamında ABD'nin İran ekonomisini hedef alan politikalarına işaret ederek, "İran'ın 1970’lere sürüklenmesini mi istediniz? Kimse size İran'ın kibirli amatörlere göre olmadığını söylemedi mi?" değerlendirmesinde bulundu.

İran Meclis Başkanı, ABD’nin de 1970’lerin faiz ortamına döneceğini öne sürerek, "Sizi 1970’lerin faizlerine, yüksek benzin fiyatlarına, dizel kıtlığına ve İspanyol paçalara geri götüreceğiz. Nostaljinin tadını çıkarın!" mesajını paylaştı

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın öncesinde yüzde 3,9 olan ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün 2007'den beri ilk kez 5,1'i aşmıştı.