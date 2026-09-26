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Dünya ABD-İran görüşmelerinde ilerleme mesajı: Katar’dan Hürmüz uyarısı
Dünya

ABD-İran görüşmelerinde ilerleme mesajı: Katar’dan Hürmüz uyarısı

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ABD-İran görüşmelerinde ilerleme mesajı: Katar’dan Hürmüz uyarısı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Washington ile Tahran arasındaki dolaylı temaslarda ilerleme sağlandığını söyledi. Hürmüz Boğazı’ndaki krizin Körfez ülkelerini de etkilediğini belirten Al Sani, Katar’ın gemilerini boğazdan çıkaramadığını açıkladı.

ABD ile İran arasında diplomasiye yeniden işlerlik kazandırmaya çalışan Katar, iki tarafın da müzakereleri ilerletmeye istekli olduğu görüşünde. CNN’e konuşan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, bir önceki gün gerçekleştirilen dolaylı görüşmelerden ilerleme elde edildiğini bildirirken, Hürmüz’de yaşananların etkisinin İran sınırlarını aştığına dikkat çekti.

Görüşmelerde hem ABD hem de İran tarafında müzakerelerde ilerleme sağlama yönünde istek gördüklerini aktaran Al Sani, Katar’ın diplomatik sürecin yeniden doğru yola sokulması için elinden gelen çabayı gösterdiğini söyledi.

Al Sani, “Her iki tarafta da müzakerelerde ilerleme sağlama arzusu olduğunu gördük.” dedi.

Doha’nın temel amacının diplomatik sürecin yeniden işler hale gelmesini sağlamak olduğunu belirten Al Sani, bölgedeki gerilimin çözümünde diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Hürmüz Boğazındaki mevcut durum kabul edilemez

Hürmüz Boğazı’ndaki mevcut durumun kabul edilemez olduğunu ifade eden Al Sani, “Su yollarının ülkeler üzerinde baskı oluşturmak kabul edilemez.” dedi.

Al Sani, Hürmüz Boğazı’na uygulanan ablukanın yalnızca İran üzerinde baskı oluşturmadığını, Körfez ülkelerini de etkilediğini belirterek, “Hürmüz Boğazı’ndaki kriz nedeniyle yalnızca İran baskı altında değil, tüm dünya baskı altında.” ifadesini kullandı.

Katar’ın da söz konusu durumdan etkilendiğini belirten Al Sani, “Bize de uygulanan bir abluka var. Gemilerimizi şu an çıkaramıyoruz.” sözlerini kullandı.

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Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

HÜRMÜZ'DE "KONTAK KAPATMA" EYLEMİ: DÜNYA DİPLOMASİSİ KATAR'IN SIKIŞAN GEMİLERİNİ BEKLİYOR Küresel diplomasi tarihi, bugüne kadar sınır krizleri, nükleer yaptırımlar ve ideolojik savaşlar gördü. Ancak hiçbir stratejist, Orta Doğu barışının önündeki en büyük engelin "Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan Katar gemileri" olacağını tahmin edemezdi. Katar Başbakanı Al Sani’nin "İlerleme var ama gemileri çıkaramıyoruz" feryadı, aslında uluslararası ilişkilerin geldiği son noktayı özetliyor: Büyük vizyonlar, küçük lojistik sorunlara mağlup oluyor. Muhtemelen Washington ve Tahran heyetleri masada el sıkışırken, arkadan bir Katar yetkilisi usulca yanaşıp, "Yalnız abi, bizim süper yatın önünü kapatmışsınız, el frenini bir indirseniz?" diye rica ediyor. Koskoca Körfez sermayesi, pazar günü AVM otoparkından çıkmaya çalışan aile dramını küresel ölçekte yaşıyor. Trump’ın Gazabı ve "En Büyük, En Muazzam" Petrol Tavanı Tabii bu süreçte gözler, her an sahneye fırlayacak bir başrol oyuncusunu arıyor. Biz bu duruma gülüp geçelim derken, arka planda bir tehlike daha büyüyor: Trump’ın küsmesi. Eğer bu barış görüşmeleri onun imzası olmadan tamamlanırsa, yaşanacak senaryoyu tahmin etmek zor değil: Sosyal Medya Savaşları: "Katar ve İran gizlice anlaşıyor. Çok yazık! Benim dönemimde Hürmüz’de bir tek sandal bile sıkışamazdı. Gemileri ben çıkarırdım, hem de en hızlı şekilde!" Görüşmeleri Erteleme Diplomasisi: "Madem benden habersiz ilerleme kaydettiniz, o zaman barış görüşmelerini 2030’a kadar ileri atıyorum. Biraz bekleyin de aklınız başınıza gelsin." Petrol Şoku: Trump’ın masayı devirmesiyle birlikte petrol fiyatlarının tavan yapması, her zamanki gibi yine bizim akaryakıt istasyonundaki tabelalara "ışık hızıyla" yansıyacaktır. Varili 150 dolara dayanan petrol yüzünden, Katar gemisini boğazdan çıkaramazken biz de arabayı kapının önünden çıkaramaz hale gelebiliriz. Sonuç: Bir Çekici Çağırın, Dünya Barışı Sağlansın Görünen o ki, ABD ve İran arasındaki buzların erimesi ne nükleer anlaşmalara ne de ekonomik yaptırımların kalkmasına bağlı. Her şey Hürmüz Boğazı’ndaki o lojistik kördüğümün çözülmesine bakıyor. Küresel güçlerin bir araya gelip acilen bölgeye uluslararası bir çekici hizmeti kurması gerekiyor. Aksi takdirde, Katar’ın gemileri boğazda çürürken, Trump’ın gazabıyla fırlayan petrol fiyatları yüzünden hepimiz küresel bir ekonomik krizin ortasında "kontak kapatmak" zorunda kalacağız.
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