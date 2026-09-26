ABD-İran görüşmelerinde ilerleme mesajı: Katar’dan Hürmüz uyarısı

ABD ile İran arasında diplomasiye yeniden işlerlik kazandırmaya çalışan Katar, iki tarafın da müzakereleri ilerletmeye istekli olduğu görüşünde. CNN’e konuşan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, bir önceki gün gerçekleştirilen dolaylı görüşmelerden ilerleme elde edildiğini bildirirken, Hürmüz’de yaşananların etkisinin İran sınırlarını aştığına dikkat çekti.

Görüşmelerde hem ABD hem de İran tarafında müzakerelerde ilerleme sağlama yönünde istek gördüklerini aktaran Al Sani, Katar’ın diplomatik sürecin yeniden doğru yola sokulması için elinden gelen çabayı gösterdiğini söyledi.

Al Sani, “Her iki tarafta da müzakerelerde ilerleme sağlama arzusu olduğunu gördük.” dedi.

Doha’nın temel amacının diplomatik sürecin yeniden işler hale gelmesini sağlamak olduğunu belirten Al Sani, bölgedeki gerilimin çözümünde diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Hürmüz Boğazındaki mevcut durum kabul edilemez

Hürmüz Boğazı’ndaki mevcut durumun kabul edilemez olduğunu ifade eden Al Sani, “Su yollarının ülkeler üzerinde baskı oluşturmak kabul edilemez.” dedi.

Al Sani, Hürmüz Boğazı’na uygulanan ablukanın yalnızca İran üzerinde baskı oluşturmadığını, Körfez ülkelerini de etkilediğini belirterek, “Hürmüz Boğazı’ndaki kriz nedeniyle yalnızca İran baskı altında değil, tüm dünya baskı altında.” ifadesini kullandı.

Katar’ın da söz konusu durumdan etkilendiğini belirten Al Sani, “Bize de uygulanan bir abluka var. Gemilerimizi şu an çıkaramıyoruz.” sözlerini kullandı.