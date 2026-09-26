26 Eylül 2022: Yusuf El Kardâvi'nin vefatı (Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı)

İslâm dünyasının en saygın âlimlerinden biri kabul edilen Mısırlı âlim Prof. Dr. Yusuf el-Karadâvî, 1926 yılında Mısır’da doğdu. On yaşına varmadan Kur’an’ı ezberledi. Temel eğitimini Ezher’e bağlı ilköğretim okullarında, üniversiteyi de 1954 yılında Ezher Usûlü’d-Din fakültesinde tamamladı.







1973 yılında doktorasını tamamlayan Üstad Karadâvî, Mısır başta olmak üzere birçok Arap ülkesinde önemli görevler üstlendi. Gençliğinin ilk yıllarında Müslüman Kardeşler hareketine katılan Üstad Karadâvî, mücadeleci bir İslâm âlimi olup birkaç kez hapse girdi. Birçok önemli ve hassas konularda eserleri bulunan Üstad’ın, 170’e yakın eseri bulunup birçok dünya dillerine çevrilmiştir.







Eserlerindeki geniş ufku, Kur’an ve tertemiz Sünnet’e bağlılığı göze çarpan Üstad Karadâvî, ayrıca İslâm fıkhının yenilenmesi ve uygulanabilir mahiyette kolaylaştırılması yönlerine özellikle vurgu yapıyor.







İlerlemiş yaşına rağmen dünyadaki Müslümanların dertleriyle ilgilenen Üstad Karadâvî, birçok ülkede konferans, sempozyum ve seminerlere katılarak İslâm’ın doğru anlaşılması için çaba sarf etmiştir.







Yıllardır vatandaşlığını aldığı Katar’da yaşayan Karadâvi, Foreign Policy ve Prospect dergilerinin 2008’de yaptığı anketlerde dünyada en etkili 20 düşünür arasında ikinci seçilmişti.







Çağdaş konulara yönelik eserleri başta olmak üzere Karadâvi’nin kitapları, Arapçadan Türkçe dahil pek çok dile tercüme edilerek okuyucularla buluşturuldu.







1960’lı yıllardan bu yana yaşadığı Katar’da 26 Eylül 2022 yılında 96 yaşında vefat eden Karadâvi, dini ve akademik çalışmaları dolayısıyla birçok uluslararası ödüle de layık görülmüştü.