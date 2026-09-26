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Tarih 26 Eylül 2022: Yusuf El Kardâvi'nin vefatı (Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı)
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26 Eylül 2022: Yusuf El Kardâvi'nin vefatı (Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı)

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26 Eylül 2022: Yusuf El Kardâvi'nin vefatı (Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı)

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf El Kardâvi’yi hayırla yâd ediyoruz.

İslâm dünyasının en saygın âlimlerinden biri kabul edilen Mısırlı âlim Prof. Dr. Yusuf el-Karadâvî, 1926 yılında Mısır’da doğdu. On yaşına varmadan Kur’an’ı ezberledi. Temel eğitimini Ezher’e bağlı ilköğretim okullarında, üniversiteyi de 1954 yılında Ezher Usûlü’d-Din fakültesinde tamamladı.



1973 yılında doktorasını tamamlayan Üstad Karadâvî, Mısır başta olmak üzere birçok Arap ülkesinde önemli görevler üstlendi. Gençliğinin ilk yıllarında Müslüman Kardeşler hareketine katılan Üstad Karadâvî, mücadeleci bir İslâm âlimi olup birkaç kez hapse girdi. Birçok önemli ve hassas konularda eserleri bulunan Üstad’ın, 170’e yakın eseri bulunup birçok dünya dillerine çevrilmiştir.



Eserlerindeki geniş ufku, Kur’an ve tertemiz Sünnet’e bağlılığı göze çarpan Üstad Karadâvî, ayrıca İslâm fıkhının yenilenmesi ve uygulanabilir mahiyette kolaylaştırılması yönlerine özellikle vurgu yapıyor.



İlerlemiş yaşına rağmen dünyadaki Müslümanların dertleriyle ilgilenen Üstad Karadâvî, birçok ülkede konferans, sempozyum ve seminerlere katılarak İslâm’ın doğru anlaşılması için çaba sarf etmiştir.



Yıllardır vatandaşlığını aldığı Katar’da yaşayan Karadâvi, Foreign Policy ve Prospect dergilerinin 2008’de yaptığı anketlerde dünyada en etkili 20 düşünür arasında ikinci seçilmişti.



Çağdaş konulara yönelik eserleri başta olmak üzere Karadâvi’nin kitapları, Arapçadan Türkçe dahil pek çok dile tercüme edilerek okuyucularla buluşturuldu.



1960’lı yıllardan bu yana yaşadığı Katar’da 26 Eylül 2022 yılında 96 yaşında vefat eden Karadâvi, dini ve akademik çalışmaları dolayısıyla birçok uluslararası ödüle de layık görülmüştü.

 

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Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

Müzeffir Bir İlim Hayatı ve Çağdaş İslam Düşüncesinin Kutup Yıldızı: Yusuf El KardâviYusuf El Kardâvi, 26 Eylül 2022'de aramızdan ayrıldığında geride sadece devasa bir kütüphane değil, aynı zamanda çağdaş İslam düşüncesini derinden etkileyen muazzam bir fikrî miras bıraktı. Dünya Müslüman Âlimler Birliği'nin kurucu başkanı olan Kardâvi, klasik fıkıh mirasını modern dünyanın gerçekleriyle buluşturan, fıkıhta kolaylaştırma ve akaidde netlik düsturunu benimseyen 20. ve 21. yüzyılın en müstesna şahsiyetlerinden biriydi.Erken Dönem ve İlim YolculuğuMısır'ın Garbiye ilindeki Saft Turâb köyünde 1926 yılında doğan Yusuf El Kardâvi, küçük yaşta yetim kalmasına rağmen azmiyle öne çıktı. Henüz 10 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i hıfsetti. Ardından İslami ilimlerin merkezi sayılan El-Ezher Üniversitesi’ne girdi ve buradan birincilikle mezun oldu. Fıkıh ve usul alanındaki derinliği, ona sadece akademik bir unvan değil, aynı zamanda ümmetin sorunlarına pratik çözümler üreten kâmil bir âlim kimliği kazandırdı.Kolaylaştırma ve "Vesatiyye" (Dengeli Yol) EkolüKardâvi'nin fıkıh anlayışının temel taşı "teysîr" (kolaylaştırma) ve müjdeleme üzerine kuruluydu. İslam’ın her çağa ve mekâna hitap eden dinamik yapısını savunurken, aşırılıklardan uzak duran "Vesatiyye" (orta/dengeli yol) ekolünün en önemli temsilcisi oldu. Ona göre din, hayatın dışına itilmiş donuk kurallar bütünü değil; hayatın tam merkezinde, insana nefes aldıran adil bir nizam demekti.120'den fazla esere imza atan Kardâvi'nin özellikle "İslam'da Helal ve Haram", "Fıkhu’z-Zekât" ve "Fıkhu'l-Cihad" gibi başyapıtları, bugün dünya genelindeki birçok üniversitede ders kitabı ve temel başvuru kaynağı olarak okutulmaktadır. Onun fıkıh anlayışı, Müslümanların modern finans, tıp, siyaset ve azınlık fıkhı gibi karmaşık alanlardaki sorularına ufuk açıcı yanıtlar getirdi.Mücadele, Sürgün ve Ümmet BilinciYusuf El Kardâvi, yalnızca fildişi kulesinde oturan bir kütüphane âlimi değildi; o, aksiyoner ve mücahede ruhuna sahip bir dava adamıydı. İnandığı değerler ve savunduğu özgürlük düşüncesi sebebiyle ülkesi Mısır'da defalarca hapsedildi. Hayatının büyük bir kısmını Katar'da sürgünde geçirmek zorunda kalmasına rağmen, ümmetin dertleriyle dertlenmekten ve hakkı haykırmaktan asla vazgeçmedi.Filistin davası başta olmak üzere, İslam dünyasının neresinde bir mazlumiyet varsa sesini yükseltti. Kurulmasına öncülük ettiği Dünya Müslüman Âlimler Birliği ile coğrafi sınırları aşarak, farklı mezhep ve meşrepten ilim insanlarını ortak bir paydada buluşturmayı başardı.Geride Kalan Miras26 Eylül 2022'de doksan altı yıllık bereketli ömrünü tamamlayarak ebediyete irtihal eden Yusuf El Kardâvi, modern İslam düşüncesinde silinmez izler bıraktı. O; kalemiyle, hitabetiyle ve duruşuyla Müslümanların izzetini savunan, ilmiyle amel eden bir muallimdi. Bugün onu hayırla, rahmetle ve minnetle yâd ederken; bıraktığı zengin fikrî miras, geleceğin Müslüman nesillerine rehberlik etmeye devam ediyor. Ruhun şad, mekânın cennet olsun, ey ümmetin âlimi.
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