CANLI ANLATIM: Türkiye - Fransa
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Türkiye 0 - 0 Fransa skoruyla devam ediyor.
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Türkiye 0 - 0 Fransa
31' Ceza sahasına topla buluşan Barış Alper savunmayla girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Millilerimiz bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.
30' Arda sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Top doğrudan kalecinin kucağında kaldı.
28' Arda sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Ferdi'nin kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
27' Ani gelişen Milli Takım atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Oğuz içeri ortaladı. Penaltı noktasında topla buluşan Barış'ın şutunda top savunmandan döndü.
21' Arda topu çok iyi sakladı, çalımlarla ve vücudunu kullanarak rakiplerinden sıyrılmaya çalıştı. Sağ kanattan orta sahaya kadar inen Arda, Kone ve Olise’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem faulü verdi.
17' Olise ceza sahasının sağından pasının içeri aktardı. Mbappe'nin penaltı noktasından yaptığı vuruşta top direğin yanından dışarı çıktı.
7' Sol kanattan atağa çıkan Mbappe çaprazdan içeri girdi. Mbappe vuruşunu yapamadan İsmail araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı
4' Orta alandan gönderilen uzun pasta savunma arkasına sarkan Barış Alper'in ceza sahasından vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topa bu defa Can vuruşunu yaptı. Boş kaleye giden top kaleciden döndü. Devamında pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.
1' Maçta ilk düdük çaldı. Başarılar Türkiye
11'LER
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, İsmail, Oğuz, Arda, Can, Barış Alper.
Fransa: Maignan, Kounde, Lacroix, Upamecano, Truffert, Rabiot, Kone, Cherki, Olise, Mbappe, Dembele.