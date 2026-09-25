Pedro Sanchez'den BM'de çarpıcı veto çıkışı! Daimî üyelerin yetkisi kaldırılsın çağrısı!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, tüm bölgeler için adil temsili sağlamak ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin daimî üyelerinin veto yetkisine son vermek amacıyla reform yapılması gerektiğini söyledi.

Sanchez, BM Genel Kurulu'nun 81. Oturumu'nda yaptığı konuşmada, BM Güvenlik Konseyinde tüm bölgeler için adil temsilin sağlanması ve daimî üyelerin veto yetkisinin kaldırılması yönünde bir reform önerisi sunduklarını belirtti.

"Ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir ülkenin bir anlaşmazlıkta hem yargıç hem de taraf sıfatıyla hareket etmemesi gerekir" diyen Sanchez, özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesini örnek göstererek, diğer kuruluşların temel organlarının da güçlendirilmesini ve ajanslar, fonlar ile programların daha fazla kaynak ve yürütme kapasitesiyle donatılarak yeniden yapılandırılmasını talep etti.

Pedro Sanchez'den BM'de sert eleştiriler! Veto yetkisi kaldırılsın ve reform yapılsın!

Dünyadaki tüm olumsuzluklara rağmen umudunu yitirmediğini vurgulayan ve isim vermeden Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren Sanchez, "Son sekiz yıl boyunca, bencil, cahil ve acımasız olan bu gerici güçlerin giderek büyümesine tanık oldum. Maskelerini çıkarıp birçok yerde iktidarı ele geçirdiklerini gördüm. Ardından, yasa dışı savaşlar başlatıp masum sivilleri katlettiklerine şahit oldum. Milyonlarca insana adeta birer hayvan sürüsüymüş gibi muamele etmelerine ve yoksulluk ile hastalıktan en çok muzdarip olanlardan yardımlarını esirgemelerine tanık oldum. Sanki kendilerine aitmişçesine atmosferi ve okyanusları kirlettiklerini, dahası, bu örgütü ve temsil ettiği her şeyi yok etmek için gizli planlar yaptıklarını gördüm. Tüm bunlara tanık olmak, dünyaya dair bakış açımı değiştirdi." dedi.

İspanya olarak dünyanın neresinde olursa olsun "saldırganlık savaşlarına karşı çıktıklarını" dile getiren Sanchez, "Ukrayna, Lübnan veya İran fark etmeksizin, askeri harcamalarımızı yüzde 5 seviyesine çıkarma talebini reddettik ve BM Şartı'nı ihlal eden saldırganlık eylemlerini önlemek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Rus saldırganlara yaptırım uygulamak, İsrail'e silah ambargosu koymak, topraklarımızın uluslararası hukuka aykırı saldırganlık eylemleri için kullanılmasına engel olmak ve Netanyahu'nun Gazze'de işlemeye devam ettiği soykırımı açıkça kınamak bunlara dahildir." ifadelerine yer verdi.

İspanya Başbakanı, konuşmasında yeni bir küresel çatışmayı önlemek adına nükleer silahların yayılmasını önleme ve silahsızlanma mimarisinin yeniden inşa edilmesi çağrısı yaptı.

Sanchez ayrıca, "sosyal medyanın işleyişini ve yapay zekanın gelişimini kontrol altına almak amacıyla tekno-oligarklara sıkı düzenlemeler getirilmesinin önemine" dikkati çekti.

Kaynak: İLKHA